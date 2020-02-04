Рабство или свобода: что предлагает новый Трудовой кодекс (видео)

Журналисты разобрали все "плюсы" и "минусы" нового законопроекта о труде.

По Трудовому кодексу, которому уже более 50 лет, работают все украинцы. Сейчас правительство предлагает Раде утвердить новый, который поднял шум среди работников и профсоюзов.

Самое скандальное в тексте нового закона – не только вы сможете покидать работу легко, увольнять могут и вас благодаря неуточненному пункту «по инициативе работодателя», говорится в сюжете Деньги.

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В то же время беременные и женщины в декрете и в дальнейшем будут защищены отдельной статьей, что делает их неприкосновенными.

Если же работодатель захочет попрощаться, он должен об этом предупредить. Сроки зависят от того, сколько лет вы отдали этой работе: 10 лет стажа – за 90 дней, 5 лет стажа – 60 дней, 6 месяцев стажа – за 30 дней, до 6 месяцев стажа – за 15 дней.

В противном случае, если работодатель не сообщит заранее об увольнении, то должен компенсировать расходы. Если же отношения с руководством зашли в тупик, правительство вводит посредника между вами и работодателем – медиатор.

В случае принятия закона все должны будут заключать соглашения с работодателем. Все в договорах индивидуально будет прописываться: сколько часов в неделю вы можете работать, сколько отдыхать, какие иметь гарантии.