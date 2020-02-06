В Украине появился еще один платежный партнер Google Pay и Apple Pay

Международный сервис онлайн-платежей Tranzzo присоединился к списку партнеров Google Pay и Apple Pay в Украине.

Сервис Tranzzo помогает интернет-бизнесу настроить онлайн-оплату. На этой неделе клиентам Tranzzo стали доступны сразу два платежных метода — Google Pay и Apple Pay. Украинские предприниматели уже сейчас могут подключить оба инструмента и принимать оплату на сайтах или в приложениях.

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В Tranzzo говорят, что их цель была — предоставить бизнесу эти два инструмента одновременно.

“Мы серьезно готовились к этому партнерству и с самого начала стремились подготовить решение 2-в-1. Такой подход сразу дает предпринимателям доступ к большей аудитории потенциальных клиентов — и к фанатам Apple, и к тем, кто на Android. Для покупателей это по-сути оплата товаров в один клик без заполнения длинных форма. А для бизнеса — улучшение платежного опыта клиентов и рост показателя конверсий”, — рассказывает о преимуществах Google/Apple Pay Ян Клочко, СЕО Tranzzo.

Само подключение Google Pay и Apple Pay — бесплатное. Предприниматель платит уже после того, как начал получать платежи через Tranzzo. Сервис за свои услуги берет процент с каждой транзакции. Тариф подбирают индивидуально в зависимости от оборота и сегмента онлайн-бизнеса.

Напомним, Google Pay начал работать в Украине осенью 2017 года, а в мае 2018 украинцам стали доступны и расчеты через Apple Pay.