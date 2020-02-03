Кабмин выделил дополнительные 500 миллионов на помощь в трудоустройстве

Бюджет активных программ по содействию занятости составляет 1,2 млрд грн.

Кабинет министров выделил дополнительные 500 млн грн в бюджете Фонда социального страхования на программы помощи в трудоустройстве в 2020 году.

Читайте такжеС марта безработным украинцам будут платить на 170 гривень больше

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В этом году на реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 млрд гривен, а в 2019 году – только 734 млн грн.

Согласно сообщению, увеличение финансирования таких программ позволит повысить конкурентоспособность безработных на рынке труда и повышению их возможностей к трудоустройству.

“Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует потребностям рынка труда в Украине", - цитирует пресс-служба заместителя министра Юлию Свириденко.

Среди программ по содействию занятости –поддержка в организации собственного дела путем одноразовой выплаты помощи по безработице; финансовой поддержки работодателей в создании новых рабочих мест путем компенсации ЕСВ, профессиональная ориентация, подготовка и переподготовка безработных, оплата ваучеров на обучение и т.д.

Также сообщается, что с 1 марта минимальный размер пособия по безработице увеличится до 1800 гривен. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице составит 650 гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, количество зарегистрированных безработных в 2019 году сократилось на 1% по сравнению с 2018 годом.

Кабинет министров намерен снизить уровень безработицы в Украине до 5%, о чем говорится в программе деятельности правительства. В 2022 году этот показатель должен составлять 6%, причем уровень занятости среди населения повысится до 60,7%.