CNN: Китай может потерять 60 миллиардов долларов из-за смертельного коронавируса

Распространение опасного вируса сильно вредит китайский экономике и может привести к большим убыткам в текущем квартале.

Китаю придется сократить налоги, увеличить государственные расходы и уменьшить процентные ставки, чтобы не позволить эпидемии коронавирус создать катастрофу в уже и без того вялой экономике.

Об этом пишет CNN, добавляя, что сейчас точно экономические последствия от распространения вируса невозможно определить. Однако, государственные СМИ Китая и экономисты говорят, что темп экономического роста Китая может замедлиться на 2% в этом квартале. Ведь смертельный коронавирус заставил крупные части страны замереть. Замедление такого масштаба может вылиться в убытки в размере 62 миллиардов долларов из-за потерянного темпа роста.

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Китай не может себе позволить, чтобы такой удар состоялся. В прошлом году темп роста экономики страны уже был самым низким за почти три десятилетия. Это произошло из-за того, что Пекину пришлось разбираться с ростом долга и последствиями торговой войны с США. Коронавирус, который происходит из города Ухань, уже убил больше 200 человек и заразил больше людей, чем во времена эпидемии SARS в 2003 году. Болезнь такой силы даже не была на китайском «радаре». До вспышки правительство страны больше боялось того, что социальные волнения могут стать проблемой по теории «черного лебедя», то есть причиной непредсказуемых и хаотичных событий, которые, по мнению чиновников, могли бы возникнуть из-за роста уровня безработицы.

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Теперь Пекин изо всех сил пытается остановить вирус, чтобы он не успел сделать дыру в экономике. Компартия недавно назначила премьер-министра страны Ли Кэцяна ответственным за контроль вируса. Решение было четким сигналом о том, что борьба с болезнью стала «главным среди приоритетов» для Пекина.