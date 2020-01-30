Нацбанк планирует ускорить снижение учетной ставки до 7% на конец года
15:58, 30 января 2020Финансы
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После снижения ставка будет оставаться на уровне в 7% в 2021 и 2022 году.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины планирует ускорить снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года с 9%, планируемых ранее.
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Как сообщили в НБУ, после постепенного снижения в этом году, ставка будет оставаться на уровне в 7% в 2021 и 2022 году.
Справка УНИАН. Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до минимума за последние 6 лет - 4,1% в годовом выражении, опустившись ниже среднесрочного целевого ориентира НБУ на уровне 5%.
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