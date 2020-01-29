Коронапсихоз шагает по миру: есть ли угроза для украинской экономики

Мир сотрясают пугающие новости о ситуации в Китае. В результате вспышки ранее неизвестного штамма коронавируса тысячи граждан этой страны заболели, а число умерших уже превысило сотню человек. Китайский город Ухань с одиннадцатимиллионным населением, где были зафиксированы первые случаи заболевания, находится в изоляции – туда не летают самолеты и не ходят поезда. В пятнадцатимиллионном городе Тяньцзинь введено частичное военное положение. Но количество заболевших и умерших неуклонно растет. Случаи заболевания по данным на среду зафиксированы еще в шестнадцати странах мира, включая США, Францию и Австралию.

Мировые рынки достаточно резко отреагировали на нарастающую панику, ожидая тяжелых последствий эпидемии как для второй по размерам экономики мира, так и для глобальной экономики. Цены на нефть на мировых рынках всего за неделю снизились на десять процентов, на медь - на пять процентов. Минувший понедельник стал «черным» для фондового рынка, ознаменовавшись обвалом фондовых индексов, что означает снижение доходности акций крупнейших мировых компаний. Всего за неделю с момента появления первой информации о вспышке вирусной инфекции в Китае индексы крупнейших мировых фондовых бирж упали от трех до пяти процентов.

В Украине пока нет подтвержденных случаев заболевания: у госпитализированного во Львове прибывшего из Китая студента страшный диагноз не подтвердился. Но украинцы уже боятся покупать китайские товары и получать из Поднебесной посылки, несмотря на заверения национального почтового оператора, что это абсолютно безопасно.

В Минздраве Украины заявили о полной готовности лечить новую болезнь, хотя эффективная вакцина пока не найдена, а сотня заказанных за рубежом для 37-миллионной страны тест-систем для выявления вируса еще в дороге.

Меж тем, украинская экономика не осталась и не останется в стороне от мировых трендов, отреагировав на растущую истерию ростом доходности суверенных долговых бумаг и падением гривни на полтора процента за два дня - до 24,72 гривень за доллар. Какими последствиями может обернуться китайский коронавирус и последовавшая паника, приобретающая черты массового психоза, для украинской экономики?

Фактор страха

Нарастающая паника уже нанесла удар мировой туристической отрасли из-за резкого сокращения количества желающих посетить Китай. Согласно данным Всемирной туристической организации, эта страна входит в пятерку наиболее популярных направлений для путешественников, принимая порядка шестидесяти миллионов туристов ежегодно. Часть этого потока составляют наши соотечественники. По сведениям пока еще находящихся в этой стране украинцев, даже в отдаленных от очагов заражения регионах закрываются рестораны и магазины, отменяются экскурсионные маршруты. А после сообщения о заражении вирусом жителя немецкой Баварии от китайского коллеги многие будут обходить стороной китайские рестораны и в других странах мира.

Крупнейшие авиаперевозчики уже сократили транспортное сообщение с Китаем, и в дальнейшем речь идет о полной его остановке. Как сообщил во вторник на брифинге генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, Украина прекратит прямое авиационное сообщение с Китаем 3 февраля.

В аэропортах мира прибывающие рейсы из Китая начали принимать в изолированных терминалах, а пассажиров проверяют с помощью тепловых сканеров. Ряд стран, включая США, Австралию, Испанию, Германию, Францию, Великобританию, Японию и Южную Корею, заявили об эвакуации своих граждан из Китая. Украина призвала граждан по возможности покинуть Китай и также рассматривает возможность эвакуации.

Как прокомментировал УНИАН руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко, ситуация с коронавирусом в Китае уже негативно влияет на мировые финансовые рынки, а ограничения по передвижению людей и товаров даже внутри Китая в комплексе с ухудшением деловых настроений могут серьезно замедлить экономический рост на всей планете.

«Поскольку Китай является одним из ключевых потребителей на сырьевых рынках, может существенно снизиться спрос на нефть и металлы. Вспышка эпидемии коронавируса SARS в Китае в феврале 2003 года повлекла за собой замедление роста квартального ВВП на два процентных пункта и снижение сырьевых рыночных индексов более чем на десять процентов, хотя в последующие месяцы экономическая ситуация нормализовалась», - сказал он УНИАН.

Эксперт отметил, что страхи инвесторов играют на опережение, что и стало причиной снижения мировых цен на нефть, металлы и агропродукцию, а также произошедшего оттока иностранного капитала с развивающихся рынков, повлекшего снижение фондовых индексов и рост доходностей долговых бумаг.

При этом, Украина не стала исключением: рост доходности суверенных евробондов нашей страны с начала прошлой недели по некоторым выпускам достигает шестидесяти базисных пунктов.

Негативный сценарий

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что реализация негативного сценария - если коронавирус обретет неконтролируемые масштабы - нанесет серьезный урон китайской экономике. Это, в свою очередь, потянет за собой экономики других стран мира, включая украинскую, из-за сокращения спроса на продукцию, которую продает в Китай в том числе и наша страна.

«В первую очередь, негативный эффект ощутят те сектора украинской экономики, которые работают на экспорт – аграрная отрасль и металлургия. В том числе производители металлоконструкций, которые используются для строительства и производства, то есть, способствуют развитию экономики. Снизится валютная выручка, что негативно отразится на наполнении бюджета и занятости», - прокомментировал эксперт УНИАН.

В то же время, Амелин считает, что вероятность реализации масштабного негативного сценария пока невелика, так как ученые, скорее всего, достаточно быстро найдут вакцину от нового вируса и смогут его локализовать, как это было с другими подобными вирусами.

«Мы пока не видим критического влияния коронавируса на глобальную экономику через экономику Китая, потому и на курсе гривни это никоим образом не отразится. Мы не будем пересматривать наши прогнозы», - подчеркнул эксперт.

Эксперты солидарны во мнении, что китайский вирус не пройдет бесследно для мировой экономики, но масштаб негативного влияния будет зависеть от способности китайских властей ограничить распространение вируса и дать внешним рынкам позитивные сигналы. В случае, если ситуация продолжит усугубляться, эффект на глобальную экономику усилится и будет более продолжительным.

«Для Украины это может быть чревато снижением экспортной выручки и дополнительным расширением торгового дефицита. В первую очередь, могут пострадать экспортеры стали и железной руды. Возможно также удорожание внешних заимствований для нашей страны. В этом случае, даже если ситуация нормализуется в дальнейшем, «вирусный» кризис может отразиться на годовых результатах экспортеров, а правительство и корпоративные эмитенты могут утратить важное «окно возможностей» для выпуска долговых бумаг на внешних рынках», - предупреждает Мартыненко.

Неожиданный бонус

В любой ситуации можно найти позитив, и эпидемия коронавируса – не исключение. По крайней мере, не нужно бояться ускорения инфляции из-за сокращения поставок наводнивших украинский рынок китайских товаров.

«Не думаю, что ситуация в Китае серьезно отразится на стоимости импорта. Если мы, к примеру, ограничим поставки из Китая, то будем приобретать продукцию в других странах. Если вспомнить, когда у нас началась война, экономика просела и сократился импорт иностранной продукции. Зато появилось больше украинской продукции», - пояснил Амелин.

По его мнению, поставщики достаточно быстро заменят китайские товары турецкими, индийскими, японскими, корейскими или даже украинскими, если наши производители правильно используют сложившуюся ситуацию.

В то же время, Амелин считает необходимым разработать на уровне правительства меры для снижения потенциальных рисков. В частности, украинским властям стоит поработать над стратегией развития экономики и антикризисным планом, тем более, в условиях ожидания глобального кризиса мировой экономики.

«Нужно понимать, какие сектора в первую очередь пострадают, провести стресс-тесты, и уже сегодня задуматься о создании стимулов для этих секторов, чтобы мы не просели, а наоборот, развивались», - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт рекомендует принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать распространения вируса в Украине, включая разъяснение среди населения и общие меры безопасности.

«Китайцы ездят в Украину, к примеру, за медицинскими услугами, которые запрещены в этой стране. Если носитель вируса приедет, это может создать очаг заражения в отдельных регионах Украины. В первую очередь, в Киеве, потому что это наиболее населенный город и ворота страны», - предупредил эксперт.

Момент для системных предупредительных мер, способных локализовать негативный эффект китайской эпидемии, для украинского общества и национальной экономики пока не упущен. Будут ли власти страны работать на опережение проблемы или подождут реализации негативного сценария, станет видно уже в ближайшие дни. Если китайский вирус или сопровождающая его массовая паника доберутся до Украины, «инвестиционная няня», увы, не поможет.

Ольга Гордиенко