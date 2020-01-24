Больше денег - сильнейшим: Минобразования утвердило показатели финансирования университетов

Одним из показателей является региональный коэффициент.

Министерство образования и науки Украины утвердило показатели, по которым будет определяться финансирования учреждений высшего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время брифинга, касающегося финансирования высших учебных заведений в 2020 году.

«Мы начинаем путь отхода государственного финансирования от количества студентов, обучающихся на бюджете. Уже в этом году этот показатель будет, предположительно, влиять где-то на 70-80%, и планомерно мы спустим его влияние ниже 50%», - сказал он.

В частности, по словам Стадного, одним из показателей является региональный коэффициент.

«Продолжительное время университеты в регионах испытывали недофинансирование, ведь ни для кого не секрет, что выпускники выбирают большие города... Теперь система финансирования помогает региональным университетам, вводя так называемый региональный коэффициент», - пояснил замминистра.

«Еще одним в направлении финансирования будет показатель масштаба», - сказал Стадный. По его словам, это экономический стимул для университетов к объединению.

«Если университеты объединяются, то они получают больше. Следующим показателем является количество студентов. Но значимость этого показателя уменьшается, а через три года составит менее 50%», - отметил замминистра.

Читайте такжеКабмин будет финансировать университеты в зависимости от их успешности

Также, по его словам, есть показатель объема средств, которые университет привлек от бизнеса или международных партнеров для финансирования исследований.

«Итак, если кто-то деньгами доверился университету, это показатель высокой репутации. Государство должно учитывать этот показатель, а также вознаграждать таких. Кроме этого, мы применяем международные рейтинги. Если украинский университет попадает в международный рейтинг, он получает повышенный коэффициент, а, следовательно, и повышенное государственное финансирование. И еще один показатель, который мы запустим с 2021 - это трудоустройство выпускников конкретных университетов. Если выпускники университета будут трудоустраиваться на должностях, требующих квалификации высшего образования, университеты будут получать больше финансирования. Если таких выпускников меньше, тем меньше финансирование», - рассказал Стадный.

“Мы сделали важный шаг к открытости и прозрачности финансов. Впервые Министерство образования и науки опубликовало данные о распределении государственных средств между учреждениями высшего образования и четкими критериями этого распределения. Каждый университет получил финансирование в зависимости от результатов своей работы и стимул развиваться динамичнее”, – отметила Министр образования и науки Анна Новосад.