На должность главы Одесской таможни претендует 33 кандидата - Нефедов

Кроме того, на пост главы Полесской таможни подали заявки 24 человека, из которых 15 прошли в следующий этап отбора.

На должность главы регионального подразделения Государственной таможенной службы Украины - Одесской таможни в ходе открытого конкурса подали заявки 56 человек, из которых были допущены к следующему этапу отбора 33 кандидата.

Читайте такжеОдесские таможенники нашли почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика (фото)

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, кроме того, на пост главы Полесской таможни подали заявки 24 человека, из которых 15 прошли далее во второй тур конкурса.

"Прошло компьютерное тестирование в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы, осталось 33 претендента на Одессу и 15 на Полесье. Две трети - это таможенники, нынешние и бывшие, остальные - из бизнеса или других госорганов. Гендерное равенство страдает, только 3 женщины подались. Притом, что сейчас в Новой таможне есть три и.о. руководительницы таможен, женщина также возглавляет таможенную лабораторию", - написал Нефедов.

Он также выразил надежду, что уже в начале февраля будут объявлены победители данных конкурсов.

"Один кандидат не доверяет электронным технологиям, прислал заявление по почте. Процесс продолжается, дальше ситуационные задачи и собеседования. Ожидаю, что в самом начале февраля уже будет решение", - добавил глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

В ноябре 2019 года на должность исполняющего обязанности главы Полесской таможни был назначен Алексей Мужев, а на пост и. о. руководителя Одесской таможни - Евгений Кодис.

В конце декабря 2019 года Нефедов заявил о том, что в центральном аппарате ведомства уже сменено около 80% руководящего состава и обновлено 40% руководителей таможенных постов.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря.