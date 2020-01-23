Президент ЕБРР назвал Украину среди ТОР-3 приоритетных стран в регионе

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди ТОР-3 приоритетных в регионе.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента ЕБРР на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

По словам Чакрабарти, международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине. «Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества», - отметил Зеленский.

«Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече», - добавил он.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

В 2019 году банк инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.