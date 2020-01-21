3 тысячи вместо 8 миллиардов: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка (документ)

Экс-владелец банка Олег Бахматюк предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в объеме около 8 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов провел аукцион по продаже пула активов ОАО «ВиЭйБи Банк». При стоимости лота оценочной стоимостью в 5,85млрд грн, не смогли продать даже в 5 раз дешевле: единственной сделкой стала продажа участка земли за... 3200 грн. При этом экс-владелец банка Олег Бахматюк предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в размере около 8 млрд грн.

Торги по голландской модели аукциона на площадке ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» по продаже активов VAB банка, которые выставил на продажу ФГВФЛ, завершились ничем. Лот, состоящий из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности предприятий агропромышленной отрасли, среди которых санаторий и имущественные комплексы, кондитерский цех и коммерческая недвижимость, не заинтересовал покупателей даже при условиях продажи по минимальной цене – за 1,17 млрд грн при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд грн.

Единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью в 0,0024 га за 3200 грн. Об этом сообщил сам Фонд гарантирования вкладов на сайте ОАО «ВиЭйБи Банк», пишут «Украинские новости»

Между тем государство может получить возврат долгов банка в объеме около 8 млрд грн., что неоднократно предлагал экс-владелец «ВиЭйБи Банк» Олег Бахматюк через механизм реструктуризации, но ответ на это предложение от НБУ и Фонда гарантирования вкладов до сих пор не получил.

«ВиЭйБи Банк» (VAB банк), имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде), был выведен с рынка вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году. Осенью прошлого года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита VAB Банком, хотя средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам. Сам экс-владелец банка выступает инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре.