Митюков может потерять должность в набсовете Ощадбанка из-за конфликта интересов - СМИ

По мнению юристов, выбор кандидатуры Игоря Митюкова ставит его самого и регулятора в неоднозначную спорную ситуацию.

Национальный банк Украины может отказать в согласовании кандидатуры Игоря Митюкова для его вхождения в качестве независимого члена Наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

Как пишут СМИ, такое назначение нарушает принципы независимости корпоративного управления в государственных банках.

«Вторая попытка формирования набсовета Ощадбанка снова под угрозой срыва. В зоне риска — кандидатура несомненного профессионала Игоря Митюкова. Проблема в том, что этот кандидат на пост независимого члена Набсовета Ощадбанка, уже даже избранный главой комитета НС банка по назначениям и вознаграждениям, одновременно является действующим главой Набсовета Национального депозитария Украины. А один из его ключевых акционеров — государственный Ощадбанк», — напоминают авторы публикации о нарушении принципа независимости корпоративного управления госбанками, которое зафиксировано законодательно.

Опрошенные редакцией юристы единогласно сходятся во мнении, что выбор кандидатуры Игоря Митюкова ставит его самого и регулятора в неоднозначную спорную ситуацию.

«Аффилированным лицом банка является любое юридическое лицо, в котором банк имеет существенное участие, то есть прямое / косвенное владение самостоятельно или совместно с другими лицами 10 и более процентами уставного капитала, права голоса акций, паев юридического лица, или возможность значительного влияния на управление или деятельность юридического лица. Соответственно, даже в случае, если лицо является независимым директором наблюдательного совета, в силу требования о несвязанности, формально член наблюдательного совета аффилированного юридического лица не может быть независимым членом или представителем государства в наблюдательном совете государственного банка», — прокомментировала казус с выбором Митюкова в набсовет Ощадбанка Алла Скрипник, адвокат ЮФ «Kushnir, Yakymyak & partners».

Юлия Чухраенко, практикующий юрист с почти пятнадцатилетним стажем деятельности в сфере банковского законодательства, также обращает внимание, что Игорь Митюков бесспорно имеет все признаки связанного лица, а это однозначно исключает возможность назначить его в набсовет именно в роли «независимого». Тем более, на сайте Национального депозитария Ощадбанк с 24,99% его акций прямо указан в перечне аффилированных лиц.

«Исходя из анализа норм действующего законодательства, если Митюков в настоящее время является действующим председателем наблюдательного совета ПАО «НДУ», он подпадает под критерии определения связанного лица АО «Ощадбанк», поскольку является руководителем юридического лица — ПАО «НДУ», которая является аффилированным лицом банка. А следовательно, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закона Украины «О банках» формально не может быть независимым членом наблюдательного совета государственного банка и представителем государства в наблюдательном совете», — уверена юрист.

Согласно профильному закону, регулирующему банковскую деятельность и формирование набсоветов госбанков, Игорь Митюков в течение пяти лет после освобождения с должности главы набсовета Нацдепозитария не сможет претендовать на место независимого члена наблюдательных советов Ощадбанка или Укрэксимбанка, являющихся акционером НДУ — это прямо запрещено законом.

Эксперты обращают внимание, что формирование Набсоветов госбанков из лиц, не соответствующих установленным законом требованиям независимости и отсутствия конфликта интересов, в будущем может стать поводом для судебного оспаривания решений таких набсоветов. А это, в свою очередь, создает существенные риски для будущей приватизации государственных банков.