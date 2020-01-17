Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг" - СМИ

Такие действия в компании "Укрлендфарминг" называют незаконным запугиванием людей.

Как сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-служб ULF, компания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за действий НАБУ.

"Хотим обратиться к Вам от имени работников компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард". Мы столкнулись с ситуацией, которая еще раз доказывает, что детективы НАБУ нарушают закон и не заинтересованы в объективном подходе к делу, которое связано с акционером нашей компании Олегом Бахматюком. Более того, они продолжают преследовать бизнес-структуры, где работает огромное количество людей. И мы считаем, что действия детективов НАБУ направлены на то, чтобы сорвать посевную кампанию в одном из крупнейших агрохолдингов Украины. Главная причина - личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который недавно был внесен в реестр коррупционеров", – говорится в заявлении ULF.

В "Укрлендфарминг" утверждают, что "детективы Харьковского отделения НАБУ Семиволос и Коваль провели несанкционированные допросы людей в с. Токари Лохвицкого района Полтавской области и "с манипуляциями и без каких-либо процессуальных документов отобрали объяснения по конфиденциальной информации, а именно заработной платы", что является давлением на работников компании. Так же детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское, где без правовых и процессуальных документов решили опросить 10 тыс работников.

"На следующий день эти же детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское. В кабинете директора они сообщили, что должны опросить 10 тысяч человек об их заработных платах без каких-либо правовых и процессуальных оснований и соответствующих документов", - говорится в заявлении компании.

В ULF считают, что действия этих детективов направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает около 30 тыс человек. Также делается все с целью посеять среди них смятение, запугать их и фактически сорвать посевную, которая сейчас в стадии подготовки.

"Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и ВиЭйБи банка. Мы видим, что руководитель НАБУ - господин Сытник, - руководствуясь желанием отомстить после того, как суд признал его коррупционером, совершенно не придерживается никаких правовых норм", - говорят в "Укрлендфарминг".

В компании призывают и господина Сытника, и органы прокуратуры обратить на это внимание. "Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть на то, как эти люди фактически уничтожают предприятие и манипулируют сознанием общества, запугивают работников УЛФ, делают невозможным производственный процесс. Еще раз хотим напомнить господину Сытнику и его подчиненным, которые являются получателями крупных бюджетных ассигнований, что компании "Укрлендфарминг" и "Авангард", на которых работает 27 тысяч человек создают за год 1% ВВП страны, платят 3 млрд гривен заработной платы и более 2,5 млрд налогов всех уровней, из которых, кстати, и финансируется "PR агентство" под названием НАБУ. Люди, которых детективы опрашивают с такой легкостью, должны после этого ухаживать за курами, скотом, готовить технику к посевной и тому подобное. А детективы, которые ничего не создают и живут за счет бюджетных ассигнований, уничтожают сельское хозяйство, которое приносит значительный доход в государственный бюджет. Нам не понятна логика этих людей", - говорится в заявлении.

Также в ULF обратились к властям с целью урегулировать этот вопрос.

"Мы обращаемся ко всем органам власти, к Президенту, Премьер-министру и Генеральному прокурору, который нас совершенно не хочет услышать: не давайте возможности одному человеку, ослепленную жаждой мести, заходить настолько далеко, чтобы уничтожить компанию, в которой работают десятки тысяч людей!

Если давление на ГК "Укрлендфарминг" не прекратится, мы будем делать публичные шаги. Конечно, у нас нет ни армии, ни солдат, ни других возможностей, которые есть в силовых структурах. Мы вынуждены будем выводить людей на протесты вместо того, чтобы они занимались земледелием и приносили пользу своим семьям и государству. Единственное, чего они будут требовать, - это сохранение своих рабочих мест, которые хочет в них отобрать коррупционер Артем Сытник", - отмечают в ULF.

"Еще раз призываем: опомнитесь, господин Сытнику, в своей слепой мести! Мы не виноваты, что вы - коррупционер! Не заставляйте своих подчиненных нарушать закон, потому что они все равно, рано или поздно, за это будут отвечать. Но мы не допустим, чтобы ответственность настигла их на обломках нашей компании", - сказано в сообщении.