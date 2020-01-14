«Страшный зверь» IBAN, или новые правила расчетов в Украине

Украинская банковская система с понедельника начала новую жизнь и окончательно перевела расчеты своих клиентов на международный стандарт IBAN (International Bank Account Number). С 13 января клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в новом формате. Старые правила расчетов больше не действуют.

Новый номер счета состоит из 29 символов, включая код страны из двух буквенных символов и код банка из шести цифр

Стандарт IBAN пришел в Украину из европейских стран и изначально был предназначен для упрощения межбанковских расчетов в Евросоюзе. Теперь этот стандарт применяется во многих странах мира, включая такие страны постсоветского пространства, как Грузия, Казахстан, Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Новый номер счета состоит из 29 символов, включая код страны из двух буквенных символов и код банка из шести цифр, которые ранее указывались в платежном документе как отдельные реквизиты.

Проверить, обновились ли реквизиты расчетного документа, к примеру, в квитанции на оплату коммунальных услуг, достаточно просто: в графе «номер счета» вместо прежних 14 цифр будет 29-ти значный код с первыми знаками «UA».

В Национальном банке отметили, что с применением нового стандарта достаточно просто идентифицировать по номеру счета плательщика и получателя средств, а также обслуживающий их банк. Благодаря сокращению платежных реквизитов, проще избежать ошибок в документах, ускорить перевод и получение средств. Кроме того, с переходом на стандарт IBAN регулятор анонсировал внедрение платежей с использованием QR-кодов, для проведения которых даже не нужно знать платежные реквизиты, а достаточно отсканировать код с помощью смартфона.

Полный переход на стандарт IBAN в Украине занял чуть больше года. Еще в декабре 2018 года Нацбанк утвердил постановление об открытии счетов по новым правилам с апреля 2019 года, но в конце февраля в ответ на просьбу банкиров перенес старт на август.

Переход на новый стандарт прошел не так гладко, как хотелось бы

С августа параллельно с открытием новых счетов действовали старые правила перевода средств и постепенно открывались новые счета взамен действующих. Полноценный переход на стандарт IBAN, изначально планировавшийся на ноябрь, из-за заминок с казначейскими счетами сдвинулся на январь 2020 года.

Переход на новый стандарт прошел не так гладко, как хотелось бы. К примеру, Государственная налоговая служба сообщила об открытии новых счетов еще в сентябре прошлого года. Но поскольку следующий период оплаты ежеквартальных налогов и сборов пришелся на начало 2020 года и совпал во времени с переходом Госказначейства на новый план счетов, украинцы в первые три рабочих дня наступившего года отправили сотни тысяч некорректных платежей.

Еще одним побочным эффектом внедрения стандарта IBAN стала новая схема мошенничества

Так, 3, 8 и 9 января – налогоплательщики отправили 270 тысяч платежей для оплаты налогов и сборов на недействующие счета, а юридические и физические лица - 124 тысячи платежей на недействующие счета бюджетных учреждений. В Госказначействе предупредили, что эти средства не попали по назначению, а вернулись банкам как «невыясненные поступления», потому плательщикам следует уточнить реквизиты и отправить платежи еще раз.

Еще одним побочным эффектом внедрения стандарта IBAN стала новая схема мошенничества с рассылкой СМС-сообщений украинцам о блокировании банковских счетов из-за перехода на этот стандарт. Злоумышленники таким образом пытались напугать владельцев счетов и выяснить персональные данные для кражи средств. Отдельные факты были, но до масштабной кражи средств у граждан, к счастью, дело не дошло.

Несмотря на все сложности и шероховатости, Украина перешла на новый стандарт, еще на один шаг приблизившись к европейским правилам и нормам. Так, шаг за шагом, европейские принципы придут во все сферы нашей жизни. В некоторых сферах этих принципов и стандартов остро не хватает, но это уже совсем другая история.

Ольга Гордиенко