Социальная помощь детям-инвалидам в этом году вырастет: в правительстве привели цифры
13:58, 12 января 2020Финансы
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Уже с 1 января размер соответствующей выплаты составляет 3364 грн, но планируется еще два повышения.
Помощь инвалидам с детства повысят на несколько сотен гривень / Ілюстрація REUTERS
Размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход будет постепенно повышен до конца этого года.
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Об этом сообщается в Facebook Министерства социальной политики Украины.
Так, уже с 1 января этого года размер соответствующей выплаты составляет 3364 грн. С 1 июля его выплату повысят до суммы в 3516 грн, а с 1 декабря 2020 - до 3633 грн.
Ранее УНИАН писал, какая денежная помощь будет предоставляться при рождении ребенка в 2020 году.
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