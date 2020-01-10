ГНС: В 2019 году крупные налогоплательщики перечислили в бюджет почти 345 млрд грн

Это на 36,9 миллиарда гривень, или на 12% больше, чем в 2018 году.

По итогам 2019 года крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 344,8 миллиарда гривень. Это на 36,9 миллиарда гривень, или на 12% больше, чем в 2018 году.

Об этом информирует пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы Украины.

"В течение 2019 года плательщиками Офиса КПН ГНС обеспечено сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344,8 миллиарда гривень. А это в свою очередь на 36,9 миллиарда гривень, или на 12% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году крупные налогоплательщики уплатили 80,2 миллиарда гривень налога на прибыль, 131,9 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, 65,5 миллиарда акцизного налога с произведенных товаров.

Также сообщается, что в 2019 году среди всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля платежей от крупного бизнеса составила 55,7%. В том числе от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 миллиарда гривень, что на 17,1%, или 66,7 миллиарда гривень, больше, чем в 2018 году.