В январских платежках стоимость тепла для киевлян снизят на 22-23%

В целом за декабрь киевляне уплатят на 320 млн грн меньше.

В связи со снижением цен на газ стоимость тепла в платежках за декабрь для киевлян будет снижена на 22-23%, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Начисления за декабрь будут снижены на 22-23%, что позволит нам сделать наибольший перерасчет в стране – 320 млн грн, то есть на 320 млн грн киевляне уплатят меньше за декабрь», - сказал Пантелеев.

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Он отметил, что такой перерасчет позволит в среднем снизить платежки за декабрь на тепло на 300-400 грн в сравнении с платежкой за декабрь без этого перерасчета.

В свою очередь директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин отметил, что такой перерасчет будет осуществляться ежемесячно в зависимости от изменения цены на газ. Размер перерасчета потребители смогут увидеть в своих платежках.

«Правительственным постановлением не вводится и не корректируется тарифная величина, а корректировка осуществляется из-за изменения стоимости основной составляющей тарифа – природного газа. Соответственно, коэффициент перерасчета, который был использован в декабре 2019 года, в будущем будет зависеть от стоимости газа. Размер перерасчета ежемесячно будет изменяться в зависимости от цены на природный газ», - сказал Лопатин, подчеркнув, что этот механизм работает только в сторону снижения начислений.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

24 декабря Кабмин предоставил возможность теплоснабжающим предприятиям снизить действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Гончарук пояснил, что это решение позволит уже в декабре на 30% уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги.