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Валютные качели: эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2020-м году

10:59, 03 января 2020
Финансы
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Аналитики попробовали составить курсовой прогноз на 2020 год / Flickr/401(K) 2012

Аналитики попробовали составить курсовой прогноз на 2020 год, пишет "НВ Бизнес".

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Так, старший аналитик Райффайзен Банк Аваль Михаил Ребрик прогнозирует скромный рост профицита финансового счета на фоне пиковых выплат по государственному долгу. Как следствие, вероятен возврат курса гривни в диапазон 24−25 с возможным ослаблением до 26 грн/$ к концу 2020 г.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/$, средний курс в 2019 году - около 25,8 грн/$. 

Директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко рассказал, что в прогноз они закладывают плавную девальвацию гривны до 26,50 грн/$ на конец года (среднегодовой уровень 25,17 грн/$).

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Теги: #доллар#курс доллара