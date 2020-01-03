Валютные качели: эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2020-м году

Аналитики попробовали составить курсовой прогноз на 2020 год.

В 2019 году курс гривни рекордно укрепился - и такого сценария не предсказывал ни один эксперт.

Аналитики попробовали составить курсовой прогноз на 2020 год, пишет "НВ Бизнес".

Читайте такжеНацбанк резко ослабил гривню: сколько стоит доллар

Так, старший аналитик Райффайзен Банк Аваль Михаил Ребрик прогнозирует скромный рост профицита финансового счета на фоне пиковых выплат по государственному долгу. Как следствие, вероятен возврат курса гривни в диапазон 24−25 с возможным ослаблением до 26 грн/$ к концу 2020 г.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/$, средний курс в 2019 году - около 25,8 грн/$.

Директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко рассказал, что в прогноз они закладывают плавную девальвацию гривны до 26,50 грн/$ на конец года (среднегодовой уровень 25,17 грн/$).