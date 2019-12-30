В Минюсте рассказали, сколько за год взыскали долгов по алиментам и зарплате

Минюст взыскал в этом году 6,5 млрд грн невыплаченных алиментов и 500 млн грн долгов по зарплате. По словам министра юстиции, новый механизм взыскания алиментов показал свою эффективность.

Министерство юстиции Украины взыскало в этом году 6,5 млрд грн по уплате алиментов и 500 млн грн долгов по заработной плате.

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Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью "РБК-Украина".

По его словам, новый механизм взыскания алиментов показал свою эффективность. "Алименты - это сейчас лучшее, что взыскивается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда внедрены. Этого было тогда достаточно, чтобы внедрить нормальный механизм уплаты алиментов", - отметил Малюська.

По его словам, проблема еще остается, но имеющиеся средства позволяют работать с этой задолженностью. "Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо", - продолжил министр.

Также он отметил, что исполнители очень хотят, чтобы такое же воздействие можно было применять и к другим должникам. "Но это уже сложное политическое решение", - заметил Малюська.

Относительно долгов по заработной плате министр сказал, что по этому вопросу работать исполнителям сложнее, взыскано средств значительно меньше. "У нас за 2019 примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь многие должники находятся в государственном секторе - коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но, в основном, хронические долги имеют коммунальные предприятия", - отметил Малюська.