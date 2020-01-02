Реформа налоговой службы и таможни: новые времена, молодые лица, старые проблемы

Решение о реорганизации одного из ключевых для наполнения бюджета ведомств – Фискальной службы путем ее разделения на налоговую и таможню правительство приняло еще в декабре 2018 года. Такая реформа являлась одним из условий меморандума по новой программе сотрудничества нашей страны свлиятельным международным кредитором - Международным валютным фондом.

Фаза запуска реформы выпала именно на прошлый год: новые службы получили по итогам конкурсных отборов новых руководителей. Главным налоговиком страны стал экс-замминистра финансов Украины Сергей Верланов, а главой таможни – бывший первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Оба управленца имели репутацию прогрессивно мыслящих реформаторов. В частности, Нефедов стал широко известенстране благодаря успешному запуску системы электронных госзакупок Prozorro, которая за четыре года работы сэкономила государству 100 миллиардов гривень.

Официальный запуск налоговой и таможни состоялся в августе и декабре соответственно. Это стало возможным после передачи им полномочий находящейся в состоянии ликвидации Фискальной службы и еще ряда мероприятий. Среди них, в частности, была проведена госрегистрация обеих структур, сокращено число таможен до шестнадцати с 26, а также сформирован штат новых структур.

Говоря о реформе таможни, обеспечивающей более трети доходов госбюджета. справедливости ради стоит отметить, что в этом деле таможенникам повезло гораздо меньше, чем налоговикам. Формирование службы затянулось на несколько месяцев из-за судебных разбирательств с противниками реформ и любителями теневых импортно-экспортных схем.Таким образом, стартовавшая в конце позапрошлого года реформа ГФС, хоть и с некоторыми задержками, идет полным ходом.

Здесь стоит вспомнить, что до 2012 года в Украине уже существовали Государственные налоговая и таможенная службы. Однако, во времена каденции сбежавшего президента Виктора Януковича, осужденного впоследствии украинским судом, оба органа объединили в единое ведомство – Министерство доходов и сборов, которое в народе красноречиво прозвали «Минсдох».

И только в 2014 году после Революции достоинства новая власть приняла решение сменить вывеску на «Государственная фискальная служба», которая продержалась почти пять лет.

Стартовавшая при предыдущей власти реформа была поддержана командой нового президента Владимира Зеленского, которая основательно взялась за фискальную перестройку, подчеркивая, что разделение ГФС необходимо для повышения прозрачности системы управления налогами и сборами и улучшения качества предоставляемых украинцам сервисов.

Налоговая в смартфоне

Реорганизация ГФС и уточнение приоритетов деятельности новых структур позволит изменить философию работы сотрудников фискальных органов, чтобы из строгих надзирателей, порой с личным коррупционным интересом, они превратились в консультантов и помощников украинского бизнеса. Именно этот ключевой тезис с первых дней работы на посту главы налоговой службы повторяет Сергей Верланов.

«Новая налоговая служба должна быть открытой, понимать проблемы предпринимателей и решать их», - заявил главный налоговик страны, добавив, что в этом деле также важно обеспечить права и прозрачность правил игры для всех налогоплательщиков.

Новому главе налоговой службы в наследство достался целый багаж проблем. Ключевыми из которых, по мнению бизнеса, являются задержки с возмещением НДС, необоснованные запросы и трактовки налогового законодательства контролирующими органами, предвзятые решения фискальных органов.

Верланов пообещал прекратить практику, когда налоговая использовалась в качестве карающего органа или органа предоставления преференций определенным группам и лицам. А станет местом, где предоставляется сервис.

Понимая важность уменьшения количества физических контактов между чиновниками и плательщиками налогов, руководитель ведомства анонсировал существенное расширение функций в кабинете налогоплательщика, ежемесячное число пользователей которого составляет порядка пяти миллионов, и постепенный перевод всех сервисов налоговой службы в электронный формат.

По словам Верланова, именно электронный кабинет должен стать главным каналом общения между налогоплательщиками и налоговой. В этом контексте в конце прошлого года Государственная налоговая служба начала работу над созданием мобильного приложения, которое позволит плательщикам отчитываться и платить все налоги с помощью смартфона, что существенно сэкономит время и сбережет нервы предпринимателей.

Новый руководитель также озвучил планы запустить для граждан аналогичные функции, существующие на сегодня лишь для юридических лиц.

Продолжая создавать налоговую в «смартфоне», в конце 2019 года Верланов запустил новый электронный сервис, который позволит плательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн. Вполне ожидаемо, что данная услуга станет востребованной и будет расширена в этом году, так как ежегодно в среднем свыше 130 тысяч украинских плательщиков подают заявления на возврат переплат по налогам.

Также главный налоговик страны заявил, что в новом году количество плановых проверок бизнеса будет сокращено на 20 процентов по сравнению с 2019 годом и повышено их качество. При этом, проверке будут подлежать только рисковые налогоплательщики. Стоит отметить, что тенденция к уменьшению количества рейдов была начата налоговиками еще в прошлом году, что является хорошим сигналом для бизнеса.

Реформирование налоговой системы

Стоит отметить, что впервые за много лет правительство и парламент не изменили налоговые правила игры перед новым 2020 годом.

Тем не менее, на этот год Кабинет министров и налоговая готовят новые сюрпризы для украинцев в рамках налоговой реформы, которую планируется запустить с 2021 года. По словам Верланова, уже подготовлен четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения реформы.

В первую очередь, речь идет о налогах на доходы физлиц, в частности, о снижении налогового давления на маленькие зарплаты.

Более детально о налоговых новшествах станет известно после проведениякомплексной диагностики налоговой системы, к которой Министерство финансов приступит после зимних праздников.

Подводя итоги прошлого года, нельзя не упомянуть о нескольких революционных законах, принятых Верховной Радой с подачи налоговиков. Так, парламент обязал физлиц-предпринимателей (так называемые ФОПы)2-4 категории использовать регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) при продаже товаров и услуг, а также внедрил механизм «кешбека» - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае нарушений продавцом порядка проведения расчетов.

Принятые законы вызвали широкий общественный резонанс. Многие профильные ассоциации, представляющие интересы бизнеса, заявляли, что законы в таком виде «убьют» десятки тысяч предпринимателей, так как ониувеличивают фискальную нагрузку за счет введения дополнительного администрирования и штрафов, а не создают либеральные условия для ведения малого бизнеса - для более одного миллиона ФОПов (второй и третьей группы, тогда как всего в стране порядка 1,8 млн ФОПов).

В свою очередь, в правительстве заявили, что эти инициативы не ущемляют интересы реальных мелких предпринимателей, а нацелены на уклоняющийся от налогов крупный и средний бизнес, львиная доля которого «сидит на ФОПах».

Что же на самом деле кроется в принятых законах? В частности, они предусматривают введение РРО для отдельных рисковых категорий плательщиков единого налога с 1 октября 2020 года, среди которых, в частности, рестораны, кафе, турагентства, гостиницы, интернет-магазины. С 1 января 2021 года этот закон станет обязателен для всех плательщиков единого налога 2-4 групп. Таким образом, у бизнеса впереди целый год для имплементации новых правил. Более того, переходной период устанавливается также и для штрафов за нарушения в данной сфере.

При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся на первой группе налогообложения.

Таможня без очередей и с новыми сервисами

Таможенная реформа фактически стартовала в июле, когда у нее появился новый руководитель – Максим Нефедов.

После того, как все формальные преграды были преодолены, онвзял курс на превращение отечественной таможни в орган европейского образца без коррупции. А это одна из острых проблем в данной сфере, ведь по оценкам экспертов, только от коррупционных деяний на таможне наша страна ежегодно теряет порядка 5 млрд долларов.

Исходя из приоритетности задач, Нефедов взялся за кадровую «чистку». Сначала он призвал самостоятельно уволиться тех, кто не хотел работать по новым правилам. А ближе к концу 2019года стало известно, что более полутысячи одиозных руководителей разных уровней, известных покровительством контрабандных потоков, не попали в новую таможню и будут уволены.

Кроме того, новый руководитель сообщил, что в 2020 году будет проведена переаттестация сотрудников таможенной службы, по итогам которой будут пересмотрены их заработные платы в сторону повышения. Как минимум – до уровня зарплат таможенного брокера.

Несмотря на то, что системные изменения Нефедов пообещал не ранее, чем через год, первые ощутимые новшества уже были запущены. В частности, среди них началоработы онлайн-сервиса расчета стоимости при растаможке автомобилей на еврономерах. Стоит отметить, что эта услуга стала очень популярной среди украинцев. Так как стала доступна ранее закрытая ценовая информация по оформленным таможней за 2018-2019 годы более 2,3 тыс. моделей авто.

Кроме того, в конце прошлого года таможня запустила в работу семь сканирующих систем для проверки грузов на пунктах пропуска, которые были закуплены давно, но так и не работали.

Эти меры позволят сократить время на проверку груза в десять раз, так как сканирование происходит без физического осмотра грузов должностными лицами таможни.

Нефедов не планирует останавливаться и видит потенциал развития таможни именно в ее техническом переоснащении. Таможенная служба намерена в этом году закупить новые сканеры и начать реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, которые покрывают почти всю западную границу, а также ключевые пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. На эти цели в госбюджете предусмотрено почти полмиллиарда гривень.

Кроме того, до конца 2021 года планируется завершить ремонт на пунктах пропуска Ужгород и Лужанка, а до конца 2022 года - Краковец и Шегини за счет польского кредита.

Также Нефедов выразил уверенность, что в течение года сможет запустить «электронную таможню» с целью создания более открытого ведомства и ускорения всех таможенных процедур. Чтобы перевести в электронный формат сферу госзакупок ему удалось примерно за год, поэтому названный ориентир весьма реальный.

Совсем скоро мы увидим, что из вышеперечисленного удастся воплотить в реальность, однако в Новом году хочется верить, что стартовавшая реформа будет продолжена и не окажется всего лишь очередной сменой вывесок.

Александра Данько