Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских госбанков

В этом перечне «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента четырех украинских государственных банков на уровне «B» с «позитивным» прогнозом.

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Как сообщается на сайте Fitch, в этом перечне «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

Одновременно Fitch повысило рейтинг жизнеспособности (VR) «ПриватБанка» до уровня «b» с «b-», в то время как рейтинги трех других госбанков подтверждены на уровне «b-».

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Rating 6 сентября повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.