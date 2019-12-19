Приватизация "Киевпассервиса" может дать предприятию вторую жизнь – Минэкономики

Продажу предприятия планируют провести в ближайшие месяцы.

Приватизация предприятия "Киевпассервис", в состав которого входят 6 автовокзалов в столице и еще 18 в Киевской области, может существенно улучшить его нынешнее положение.

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Об этом заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта, передает пресс-служба министерства.

"Это яркий пример предприятия, которое сможет получить вторую жизнь за счет частных инвестиций. После приватизации здесь вырастут зарплаты, появятся новые рабочие места и значительно улучшится сервис, который предоставляется пассажирам", - цитирует Кухту пресс-служба министерства.

Сейчас предприятие находится на балансе Фонда государственного имущества, где также подчеркивают необходимость его скорой приватизации, обещая, что процесс для инвесторов будет простым и прозрачным.

"Предприятие будет своего рода пилотным с точки зрения мировых практик. Мы хотим впервые предоставить потенциальному инвестору не только доступ к краткому описанию объекта, но и обеспечить его в специальном виртуальном кабинете первичной информацией – техническими планами зданий, уставом, выдержками из госреестра и другим", - цитирует заместителя председателя Фонда госимущества Тараса Елейко пресс-служба министерства.

Как отметили в министерстве, условия приватизации предприятия предполагают сохранение профиля его работы, следовательно, объект и в дальнейшем будет выполнять свою транспортную функцию. Сам аукцион по продаже должен состояться уже в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНИАН, изначально аукцион по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" должен был состояться еще 14 августа этого года. Предприятие вошло в перечень объектов малой приватизации, которые недавно были переданы на баланс Фонда госимущества.