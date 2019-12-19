«ПриватБанк» продолжит работу в обычном режиме, независимо от решения суда – НБУ

У регулятора есть четкий план действий.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» продолжит работу в обычном режиме, независимо от того, какое решение примет суд в деле о национализации финучреждения – в пользу государства или в пользу прежних владельцев.

Читайте такжеКрупнейший банк Украины «ПриватБанк» заработал 28 миллиардов гривень

Об этом заявила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Паузы в работе банка не может быть, потому что этот банк на сегодняшний день не просто системно важный, но и крупнейший. В нем сконцентрировано свыше 50% расчетных операций внутри страны. Потому остановить такой банк - это остановить очень большое количество предпринимателей», - сказала Рожкова.

По ее словам, независимо от решения сегодняшнего суда, банк продолжит работать в обычном режиме, поскольку у регулятора есть четкий план действий на тот или иной случай.