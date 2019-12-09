В МВФ рассказали, что станет основой экономического успеха Украины

В Фонде отметили, что экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике.

Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике, при этом крайне важно сохранить результаты очистки банковской системы и возместить соответствующие потери налогоплательщиков.

Читайте такжеУкраина не успеет получить деньги МВФ в этом году - СМИ

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что руководитель МВФ провела конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ходе нашей беседы я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать программу властей по поддержке макроэкономической стабильности и становлению экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста", - говорится в заявлении.

Георгиева подтвердила достижение соглашения на уровне персонала о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины при поддержке МВФ объемом 4 миллиарда SDR, или около 5,5 миллиарда долларов, отметив, что решение подлежит утверждению руководством Фонда.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что соглашение с МВФ позволит нашей стране получить 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.