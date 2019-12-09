Министр экономики оценил потери Украины от российской агрессии

По словам Милованова, на оккупированных территориях остаточная стоимость государственного имущества составляет около 85 миллиардов гривень.

Из-за российской агрессии экономические потери Украины составили от 50 до 150 миллиардов долларов.

Читайте такжеСуд разрешил взыскать с России $1,3 миллиарда за имущество "Ощадбанка" в Крыму

Об этом в Facebook написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов", - написал Милованов, добавив, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым и Донбасс) составляет около 85 миллиардов гривень.

Он сообщил, что на территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 57,7 тысячи объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 миллиарда гривень.

На территории Донецкой области - почти 120 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 миллиарда гривень, а на территории Луганской области - почти 70 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 миллиарда гривень.

По его словам, согласно оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.

Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года Украина инициировала создание специальной группы по оценке ущерба от российской агрессии в Крыму и на Донбассе и определению надлежащей компенсации в рамках деятельности Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, военный конфликт на востоке Украины и аннексия Россией Крыма являются самыми большими вызовами для украинских граждан.

В 2014 году параллельно с военной агрессией в отношении Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.