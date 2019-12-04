"ПриватБанк" подключил одну из крупнейших мировых платежных систем

Карты UnionPay уже обслуживаются в сети банкоматов и торговых терминалов крупнейшего в Украине банка - "ПриватБанка".

Держатели пластиковых карт одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International теперь могут использовать свои карты в сети банкоматов и платежных терминалов крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк".

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Как сообщили в пресс-службе банка, держатели карт UnionPay смогут расплачиваться ими в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов, а также снимать наличные в банкоматах "ПриватБанка" по всей стране.

В банке подчеркнули, что выход на украинский рынок нового ведущего международного партнера означает и новые возможности для банковского сектора Украины в рамках интеграции в мировую финансовую систему.

Отмечается, что обслуживание карт в сети банкоматов и терминалов является первым этапом сотрудничества банка с UnionPay, и в дальнейшем планируется разработка совместных инновационных платежных продуктов.

Также в банке напомнили, что Украина стала 178-й страной мира, в которой развивается сервис обслуживания карт UnionPay.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

UnionPay International - дочерняя компания China UnionPay. В партнерстве с более чем 2000 финансовыми институтами по всему миру она дает возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 178 странах и регионах мира. Эмиссия карт UnionPay осуществляется в 58 странах и регионах мира.