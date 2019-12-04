На выплату монетизированных субсидий дополнительно выделили 283 миллиона гривень

Ранее выделенные на эти цели 10,53 млрд грн Пенсионный фонд использовал еще в августе.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении Пенсионному фонду дополнительных 283 млн грн на выплату монетизированных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на итоги сегодняшнего заседания правительства.

"Изначально запланированной суммы в 10 млрд грн не хватило”, - добавил он.

Согласно прикрепленному в сообщении депутата скриншоту с решением Кабмина, изначальный бюджет в сумме 10,53 млрд грн Пенсионный фонд использовал еще в августе, а фактическая сумма выплат по субсидиям в денежной форме составляет 10,83 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2019 году стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг, которая проходит в три этапа. По итогам реформы ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.