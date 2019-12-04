Для налоговой и таможни хотят создать единые юрлица

Предполагается, что территориальные органы таможенной и налоговой служб будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение нового формата деятельности Государственных таможенной и налоговой служб как единого юридического лица.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№2318-1) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики проголосовали 272 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя вышеуказанный законопроект в Раде, заместитель министра финансов Павел Ходаковский отметил, что данный документ, в частности, вводит новый формат деятельности таможенной и налоговой служб как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения с необходимым объемом полномочий.

Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, данный законопроект позволит открыть обезличенную информацию о таможенных операциях, чтобы устранить коррупционные риски и чтобы каждый субъект декларирования мог сопоставить свои операции с проведенными таможней ранее.

«Кроме того, некоторые таможенные операции будут осуществляться в автоматическом режиме, а некоторые операции могут быть оформлены другими территориальными таможнями», - добавил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2318-1 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики был зарегистрирован в Раде 14 ноября.

Ранее глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил о намерении завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, для чего необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.