НАБУ не предоставило защите документы по делу экс-владельца "VAB Банка" Бахматюка – адвокаты

Адвокаты утверждают, что у НАБУ не было оснований объявлять Бахматюка в розыск, поскольку он не скрывается от следствия.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не предоставили адвокатам документы, на основании которых экс-владельцу "VAB Банка" Олегу Бахматюку вынесено подозрение о завладении 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита и на основании которых бизнесмена объявлено в розыск.

Об этом на пресс-конференции сообщили адвокаты Бахматюка.

"На прошлой неделе, в пятницу (29 ноября - УНИАН), нам как адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела, мы дважды приезжали в антикоррупционное бюро - но детективы к нам не вышли, и нам даже не позволили попасть внутрь", - сказал юрист Алексей Шевчук.

Он также сообщил, что 4 декабря Высший антикоррупционный суд будет рассматривать жалобу адвокатов против детективов НАБУ относительно невозможности ознакомиться с материалами дела.

"Сегодня мы не можем получить ни одного документа из дела, чтобы сообщить в Европейский суд по правам человека. Соответственно, мы ограничены в том, чтобы осуществлять защиту", - добавил он.

При этом адвокаты заявляют, что ни Бахматюк, ни бывший руководитель "VAB Банка" Денис Мальцев официально не получили сообщения о подозрении.

"Более того, попытки адвокатов выяснить причины уголовного преследования блокируются со стороны НАБУ. Каждый человек имеет право знать, в чем его подозревают, а если подали в розыск - на основе чего подали в розыск", - подчеркнула адвокат Татьяна Козаченко.

Кроме того, по словам адвокатов, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были официально уведомлены о точном местонахождении указанных лиц в подтверждении того, что никто не скрывается от следствия, а потому никаких законных оснований для объявления в розыск нет.

"Он не находится и не находился в международном розыске. Нами как адвокатами было сообщено местонахождение подзащитного - это Австрия, где он находится еще с начала осени, когда дело было закрыто, он не имел ограничений на выезд с территории Украины. Сейчас у него действительно есть опасения по поводу себя и своей семьи из-за действий прокуратуры", - добавил Шевчук.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца "VAB Банка", владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

14 ноября детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины.