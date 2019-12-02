Нефедов назвал дату официального старта работы Таможенной службы

По его словам, официальный старт работы Таможенной службы запланирован на следующей неделе. На текущей неделе будет представлен пошаговый план трансформации Таможенной службы.

Мероприятия по запуску Государственной таможенной службы Украины продолжаются, а официальный старт работы ведомства запланирован на следующей неделе.

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Об этом УНИАН сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Через неделю. В среду должен быть документ (распоряжение правительства о начале работы Таможенной службы - УНИАН), на следующей неделе старт.

Там же печать документа и так далее", - сказал Нефедов.

Ранее на своей странице в сети Facebook Нефедов сообщил, что разработка пошагового плана трансформации Таможенной службы находится на финальной стадии, и он будет представлен на текущей неделе.

"Для меня важно, чтобы план не был навязан сверху, и каждый член команды мог высказаться. Демократия на этапе разработки - и дисциплина и целеустремленность на этапе реализации", - добавил глава Таможенной службы.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы, сократив количество таможен до 16 с 26.