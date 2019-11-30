Баланс недели: Украина одержала очередную победу над «Газпромом», Кабмин погашает долги, а гривня бьет рекорды

Последняя неделя ноября запомнится украинцам очередной победой над Россией. Наше государство выиграло у «Газпрома» апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража, который в мае 2017 года удовлетворил требования украинской стороны о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!», - сообщил о радостной новости исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Решение суда подтверждает отмену Стокгольмским арбитражем требования «Газпрома» относительно положения контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства выплатить российскому монополисту 80 миллиардов долларов. Трибунал также постановил, что «Нафтогаз» имеет право на рыночную корректировку формулы цены. Кроме того, снимается запрет на реэкспорт газа, что было частью контракта.

Также, по словам Витренко, «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс, которые в сумме составляют один миллион евро и 1,65 миллиона гривен.

Данное решение не может быть оспорено по сути. Но, несмотря на это, Украине рано расслабляться, поскольку пока суд отклонил апелляцию россиян только на одно решение, принятое в Стокгольме, а в феврале и осенью 2020 года пройдут слушания по двум другим жалобам «Газпрома».

«Устные слушания по делу о заявлении «Газпрома» об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) должны быть рассмотрены в феврале 2020 года. Слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланированы на осень следующего года», - сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он отметил, что арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования.

Стоит отметить, что украинская сторона не стала ожидать окончания судебных разбирательств, и, почувствовав сладкий вкус победы, перешла в наступление. Так, в пятницу стало известно, что «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Такие действия «Нафтогаза» связаны со взысканием с «Газпрома» долга в 2,6 миллиарда долларов. Удастся ли все реализовать, мы увидим в конце апреля 2020 года – именно на это время запланировано заседание суда по данному ходатайству.

Газовая страховка для населения

Другой важной новостью уходящей недели на украинском газовом рынке стало неординарное решение правительства о введении гарантированной цены на голубое топливо для населения на уровне 8 тысяч гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такой шаг позволит предотвратить возможный тарифный скачек даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

«Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответственно, решение сегодня – гарантированная цена на газ - мы на заседании приняли. У нас полное понимание с компанией «Нафтогаз», и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим», - сказал он, добавив, что переход на такую программу не является обязательным для потребителей, при желании от него можно отказаться.

«Это не является вмешательством в рыночное ценообразование, поскольку стороны между собой договорятся. Если потребителю это предложение не подходит, он может от него отказаться. Но по умолчанию мы создаем условия, при которых каждый украинец фактически получает цену на газ более низкую, чем она может быть в январе-феврале», – отметил премьер.

Воспользовавшись программой «Гарантированная цена на газ», с большой долей вероятности, украинцы смогут платить меньше, чем в прошлом отопительном сезоне, когда куб газа населению продавали по 8,55 гривни.

В то же время, важно учитывать тот факт, что с нового года рыночная цена на голубое топливо может оказаться ниже озвученных правительством восьми гривен. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, такое вероятно в случае подписания транзитного контракта с «Газпромом» и учитывая большие запасы газа в украинских и европейских хранилищах.

Что делать населению, пока непонятно, поскольку в правительстве не объяснили механизм отказа от программы.

Но если регулирование цен решается одним росчерком пера, то с готовностью к зиме украинской инфраструктуры все намного сложнее. Начать текущий отопительный сезон с высокоподнятой головой правительству помешали проблемы в ряде населенных пунктов. Гончарук отметил, что главным риском нормального прохождения отопительного сезона является изношенная инфраструктура, в которую годами не вкладывались средства. При этом премьер пообещал к следующему году подготовить Украину намного лучше.

Долговой коллапс

На уходящей неделе правительство, наконец-то, принялось за решение проблем с задолженностью по страховым выплатам. Кабмин направил дополнительно 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение.

Неприятная ситуация по страховым выплатам тянется с прошлой недели. Тогда Фонд социального страхования сообщил о приостановке финансирования выплат застрахованным лицам в связи с исчерпанием сметных назначений согласно бюджету. Спустя несколько дней обстановка только накалилась. Одной из первых бить в набат стала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она заявила, что задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет уже более миллиарда гривен.

Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

«Кроме того, обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового положения Фонда социального страхования Украины», - отметила она.

Слова омбудсмена правительство услышало и, кроме дополнительных средств, премьер пообещал сменить руководство Фонда соцстрахования в ближайшую неделю.

Помимо задержки страховых выплат, проблемы коснулись и зарплат. В частности, часть педагогов и медиков не видели свои кровно заработанные деньги еще с сентября. На уходящей неделе этот вопрос накалился до предела. В ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский, который попросил правительство как можно скорее погасить долги.

Кабмин отреагировал молниеносно. Буквально на следующий день были перераспределены более 171 миллиона гривен на зарплаты учителям и 326 миллионов гривен - врачам.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заверили, что со следующего года не возникнет никаких задержек с зарплатами для украинских медработников. Этому, согласно плану ведомства, должен способствовать измененный механизм выплаты медицинской субвенции. Теперь объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям.

В свою очередь, Министерство образования и науки также заверило, что из всех сил работает над предотвращением ситуаций с возникновением задолженности. С следующем году в образовательной субвенции впервые будет учтен актуальный контингент детей.

«Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реалистичного. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Мы, наконец, эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд гривен для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным», - заверили в ведомстве.

Другим важным решением Кабмина стало проведение независимого аудита Пенсионного фонда. Гончарук отметил, что проверка позволит уже в следующем году тратить меньше средств на администрирование Пенсионного фонда и, таким образом, больше денег поступит украинцам. При этом премьер не назвал сроки проведения аудита.

«Нужно четко понимать, что происходит с Пенсионным фондом. Есть основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно», - подчеркнул Гончарук.

Также правительство одобрило проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат.

«Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождения в данных о работе. Вместе с тем, пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда», - сказал премьер.

Новые рекорды гривни

На уходящей неделе украинская национальная валюта побила очередной рекорд, дважды обновив четырехлетний максимум. Так, во вторник Национальный банк установил официальный курс на уровне 24,05 гривни за доллар. Буквально на следующий день гривня повторила свой вираж. Официальный курс просел еще больше и достиг уровня 23,98 гривни за доллар.

Укрепление национальной валюты, по мнению экспертов, обусловлено благоприятной макрофинансовой ситуацией в стране и состоянием платежного баланса.

«C начала месяца ощущалось преобладание предложения валюты на межбанковском рынке. На фоне обычной активности экспортеров, не рискующих при таком тренде оставаться в долларе, ключевые продажи продолжили осуществлять нерезиденты, принявшие участие в приобретении долгосрочных ОВГЗ (в том числе предложенных в ноябре 4-летних), а также некоторые госкомпании, успешно разместившие евробонды», - рассказал старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик в комментарии УНИАН.

По его словам, спрос на валюту подпитывался активными покупками со стороны Национального банка, который выкупил на межбанке порядка 817 миллионов долларов.

В то же время, Ребрик предупреждает о возможном девальвационном давлении в декабре: «Мы не можем исключить возможные эпизоды временного ослабления гривни, спровоцированные новостным фоном в вопросе сотрудничества с Международным валютным фондом, деструктивной активностью олигархов, давлением на НБУ, внутренними протестами относительно путей решения конфликта на востоке Украины и растущей волатильностью мировых финансовых рынков».

В целом, по оценкам аналитиков «Райффайзен Банка Аваль», в декабре гривня может упасть до уровня около 25,5 гривни за доллар.

Также на уходящей неделе Нацбанк объявил о введении ряда новых банкнот и монет. По словам директора Департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенка, 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривен, которые постепенно заменят банкноты соответствующего номинала. Кроме того, с этой даты в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 50 гривен. В следующем году, с 25 февраля, Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Далее, во втором квартале 2020 года, в оборот будут введены монеты номиналом 10 гривен.

В НБУ отмечают, что периодическое изменение дизайна банкнот связано с минимизацией рисков их подделки мошенниками. А замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить около миллиарда гривен, поскольку продолжительность жизни монет составляет около 20-25 лет, в то время как соответствующие банкноты могут обращаться в среднем один-два года.

Из других важных событий уходящей недели можно отметить сообщение Министерства финансов о росте дефицита госбюджета. За 10 месяцев он вырос впятеро – до 30 миллиардов гривен.

Министерство финансов также сообщило о привлечении в госбюджет государственных заимствований в объеме 2,4 миллиарда гривен в результате продажи облигаций.

Кроме того, Государственная служба статистики сообщила, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за первое полугодие вырос на 1,8 миллиона долларов - до 34,7 миллиарда долларов. По данным службы, большую часть прироста обеспечила курсовая разница из-за укрепления гривни – 1,14 миллиарда долларов.

На следующей неделе страна продолжит наблюдать за ходом переговоров правительства с МВФ. В настоящее время консультации проводятся в Вашингтоне, и их итоги ожидаются в ближайшее время. А народные депутаты вновь соберутся под куполом Верховной Рады для принятия важных для государства законов.

Александр Куницкий