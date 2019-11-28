Дубровин: Клиентами "Укргазбанка" стали уже 2 миллиона украинцев

Клиентов привлекают созданные банком условия обслуживания, лучшие продукты и тарифы, индивидуальный подход в решении любых вопросов.

Государственный "Укргазбанк" за последнее время нарастил объем клиентской базы до 2 миллиона украинцев. Такие высокие темпы наращивания свидетельствуют о том, что УКРГАЗБАНК обеспечивает своих клиентов актуальным банковским сервисом и постоянно расширяет перечень преимуществ, которые они получают за пользование продуктами банка.

Об этом рассказал первый заместитель председателя правления "Укргазбанка" Александр Дубровин.

"Клиентов привлекают созданные банком условия обслуживания, лучшие продукты и тарифы, индивидуальный подход в решении любых вопросов. Наибольшим спросом среди продуктов банка у наших клиентов пока пользуются "Экокарта" и депозитная карта "Pro-запас", - перечислил Александр Дубровин.

Отдельным стимулом для украинцев обратиться к "Укргазбанка" стал в частности запущенный им продукт "KEYcard" - уникальная программа лояльности, которая за расчеты карточками банка в сети партнеров позволяет возвращать "живые" средства в виде манибэка, а не бонусы или баллы, как это предлагается другими программами на рынке.

"Мы предлагаем клиентам неограниченный размер манибэка за расчеты в сети партнеров. То есть, больше транзакций в течение месяца - больший размер манибэка", - отметил банкир.