Нефедов планирует закрывать "законодательные дыры" в работе таможни

В качестве примера законодательных дыр в работе таможни Нефедов назвал схему с подакцизными товарами, например – с горючим.

Задача Государственной таможенной службы – построить структуру безопасности из сканеров, весов, камер, мобильных групп и различных других методов контроля на таможне. А в каких-то случаях необходимо закрывать законодательные дыры в работе таможни.

Потому что многие виды нарушений – это даже не нарушения с юридической точки зрения. Они легально работают, рассказал в интервью 24 каналу глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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В качестве примера законодательных дыр в работе таможни Нефедов назвал схему с подакцизными товарами, например – с горючим.

"Можно завозить топливо, а можно завозить какие-то растворители, которые, по большому счету, тоже – какие-то подакцизные товары. Что-то из них – это какие-то виды нефтепродуктов, что-то – это спирты. С добавлением туда каких-то присадок можно делать то же самое, возможно, не качественное, топливо", – объяснил глава таможни.

Он отметил, что таких "дыр" много. Но команда Нефедова провела инвентаризацию наиболее вопиющих случаев и уже передала эту информацию в налогово-таможенного комитета парламента.

"Если говорить о размерах, то те же растворители или разбавители для битума или что-то подобное – это, фактически, или спирт, или дизельное топливо – только с какими-то примесями. Но оно привозится в Украину не как топливо, за которое надо платить акциз или ставки, а провозится по какой-то другой категории", – добавил глава ГТС.

Он напомнил также об истории с реактивным топливом для самолетов, которое в 2018 году завозили в Украину больше, чем вообще в стране было самолетов. Это также была схема, по которой топливо завозилось в страну, и после этого просто продавалось на заправках. Потому что это было не реактивное топливо.

То же касается и базовых масел, крупную партию которых арестовала налоговая милиция. Эти масла оказались топливом, которое можно было продавать.

"Поэтому я еще раз говорю, что какие-то истории надо закрывать на законодательном уровне, какие-то надо закрывать гармонизацией ставок", – отметил Нефедов.

В качестве примера проблем со ставками он привел постоянную проблему с тканями. Ведь сегодня на некоторые ткани ставка составляет 0%, на некоторые – 5%, на некоторые – 8%, а на некоторые – 12%. Понятно, что все импортеры пытаются каким-то образом переклассифицироваться, чтобы попасть хотя бы под 5%, а желательно – под 0%.

"Поэтому у нас постоянные скандалы с отбором образцов, с их заменой, с работой качественной или некачественной лаборатории и так далее. В конце концов мы можем или гоняться за каждым клочком ткани, или можем сказать: давайте унифицируем это, давайте просто сделаем всем по 5 % или всем по 4%, независимо от типа ткани", – объяснил главный таможенник.

Он добавил, что тарифная сетка будет сужена, и пошлины для товаров одной группы будут одинаковыми.

По словам Нефедова, полномочия проводить соответствующие изменения имеют депутаты Верховной Рады. Но таможня передала народным избранникам свои позиции и должностные лица их рассматривают.

"Рассматривают, и Минфин в этом точно заинтересован. Потому что во многих случаях, делая эту гармонизацию или закрывая дыры на самом деле мы получаем в государственный бюджет больше, а не меньше. Устанавливая равные правила игры", – резюмировал глава ГТС.