Счетная палата обвиняет Нацбанк в расточительстве

Регулятор не согласен с выводами Счетной палаты.

Незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Национального банка Украины привели к расточительному использованию 16,5 миллиона гривень административных расходов в 2018 году, считают в Счетной палате Украины.

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По информации ведомства, в прошлом году 35 работникам НБУ, находившимся на ликвидированных должностях, выплатили заработную плату в сумме 3,6 миллиона гривень из-за несвоевременного их предупреждения об увольнении.

Кроме того, еще 3 миллиона гривень неэкономно использованы из-за восстановления по решению суда незаконно уволенных работников, 9,9 миллиона гривень - на содержание объектов НБУ, которые не используются.

Также в Счетной палате отметили, что часть прибыли НБУ к перечислению в госбюджет на 2019 год стала больше плановой не благодаря результатам деятельности, а из-за ретроспективного применения изменений в учетной политике.

Регулятор не согласен с выводами Счетной палаты. "По мнению Национального банка, по результатам проведенной проверки Счетная палата не обнаружила существенных недостатков, а отдельные замечания касались только внутренних процессов", - говорится в комментарии НБУ на его официальном сайте.

В НБУ подчеркнули, что смета административных расходов утверждается советом и изменение ее показателей не требует отдельного согласования с советом, так как правление имеет полномочия по перераспределению расходов в пределах утвержденных показателей.

Что касается расходов на непрофильные активы, то в НБУ пояснили, что с учетом длительного процесса изменений в законодательство по приватизации в 2018 году и необходимости распоряжения Кабинета министров о передаче имущества регулятора другим органам, сроки передачи ряда объектов являются непредсказуемыми.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2019 году перечислил в госбюджет часть своей прибыли за 2018 год в объеме 64,9 миллиарда гривень двумя траншами - в апреле и мае.

Госбюджет Украины на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком в казну не менее 40,7 миллиарда гривень из прибыли за 2019 год.