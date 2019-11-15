Эксперт объяснил, при каких условиях Бюро финрасследований сможет стать действенным независимым органом

По словам эксперта, народные депутаты на рабочих группах в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обсуждали с учеными и экспертным сообществом правки до законопроекта относительно БФР при подготовке ко второму чтению.

Преодолеть давление на бизнес, отмывание бюджетных средств и контрабанду на таможне новое налоговое ведомство сможет только в случае учета правок от экспертного сообщества в законопроект №1208-2 «О Бюро финансовых расследований».

Об этом доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, народные депутаты на рабочих группах в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обсуждали с учеными и экспертным сообществом правки в законопроект относительно БФР при подготовке ко второму чтению.

«Да, я неоднократно настаивал, что для того, чтобы БФР не стало очередной налоговой милицией в законодательстве необходимо обеспечить в том числе и следующие положения: четкий перечень функций и полномочий БФР, определение исчерпывающего подследственности для преступлений, которые будет расследовать будущий орган. Ликвидация из полномочий СБУ и МВД функции расследования преступлений в сфере экономики. Обеспечение прозрачного и честного конкурса на должность руководителя БФР, сбалансированный состав конкурсной комиссии, невозможность единоличного влияния ни одним министерством или ведомством назначения. Урегулирования ответственности сотрудников Бюро в случае совершения ими неправомерных действий. Обеспечение мощной информационно-аналитической составляющей и тому подобное», – пояснил эксперт по налогообложению.

Гмырин добавил, что только профессиональный и независимый орган сможет начать действенную борьбу с тенью, прекратить незаконное давление на бизнес, деятельность конвертационных центров и контрабанду на таможне.

«В первую очередь общество устало от кучи правоохранительных органов, которые шлют на предприятия сотни запросов, вызывают на допросы, обращаются в суд с ходатайствами об аресте счетов, прикрываясь расследованием каких-то непонятных уголовных дел. Эффекта для государства от такой деятельности – практически нет. Эффект для бизнеса: постоянное давление, уничтожение предприятий, отпугивания иностранных инвесторов. Вместе с тем, в государстве расцветает: деятельность конвертационных центров, отмывание бюджетных средств, контрабанда на таможне. Кардинально изменить эту ситуацию, перестать давить на легальный бизнес, начать действенную борьбу с тенью, можно только создав кардинально новый орган – независимый и профессиональный», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня на сайте парламента зарегистрирован на рассмотрение во втором чтении законопроект №1208-2 «О Бюро финансовых расследований».

Ранее Гмырин отмечал, что в Украине необходимо создать единое нейтральное и максимально независимое ведомство, которое будет предоставлять сервис для граждан и бизнеса, а не выполнять исключительно карательную функцию.

В сентябре европейское издание EU Reporter указывало, что законопроект о создании БФР не решает основные проблемы украинской налоговой системы: дублирование функции расследования экономических преступлений в различных ведомствах, зависимость от правительства и министра финансов, отсутствие прозрачного конкурса на назначение руководителя Бюро.