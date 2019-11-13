На низком старте: получит ли Украина новую программу с МВФ

Миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - после двухмесячной паузы возвращается в Киев. По информации постоянного представительства МВФ в Украине, эксперты фонда прибудут в нашу столицу уже в этот четверг, 14 ноября, чтобы продолжить дискуссии с украинскими чиновниками о новой программе расширенного финансирования.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, новая программа будет рассчитана на трехлетний срок, а Национальный банк ранее оценивал ее объем до 10 миллиардов долларов и ожидал получение первых двух миллиардов до конца года.

В случае успешного ее выполнения Украина может запустить мотор национальной экономики до уровня нового качества, и тогда новые «спасательные круги» от Фонда уже не потребуются.

На первый взгляд, шансы получить новую программу достаточно высокие. Глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне накануне приезда миссии заявил о достижении прогресса в переговорах по ряду вопросов.

«Я могу вам сказать, что был достигнут прогресс в обсуждении фискальной и денежно-кредитной политики и ключевых мер по реформированию, защите независимости центрального банка и финансовой стабильности», - заявил представитель Фонда.

В украинском правительстве заявили о готовности к приезду кредитора.

«Мы всегда готовы к приезду миссии. А условия все еще обсуждаем», - прокомментировала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Справедливости ради стоит отметить, что украинские власти, понимая важность вопроса, действительно отнеслись со всей серьезностью к выполнению условий для старта новой программы.

После отъезда предыдущей миссии Верховная Рада приняла ряд предусмотренных прежними программами с МВФ решений, включая законы о «сплите» (речь идет о ликвидации Нацкомфинуслуг и передаче ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку),

возобновлении ответственности за незаконное обогащение и разделении НАК «Нафтогаз Украины», а также проекты в первом чтении о создании службы финансовых расследований и государственном бюджете Украины на 2020 год.

Для иллюстрации независимости центрального банка Кабинет министров и Национальный банк подписали меморандум о взаимодействии «в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности».

Достаточно ли этих шагов для получения новой программы с МВФ?

Ключевые вопросы

Опрошенные УНИАН эксперты считают ключевым в предстоящем обсуждении с МВФ - направление реформирования национальной экономики и гарантии необратимости этих реформ.

В частности, финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в комментарии УНИАН назвал приезд миссии МВФ в Украину позитивным сигналом, подтверждающим четкие перспективы для заключения новой программы. «Несмотря на значительное количество требований, которые Украина выполнила еще на момент предыдущего визита в сентябре, согласование следующего транша, первого по новой программе, не должно стать проблемой», - считает эксперт.

В то же время, Демкив предупредил, что ключевым условием для старта новой программы станет активизация усилий властей по возврату кредитов обанкротившихся и рекапитализированных государством банков.

«Если миссия убедится в искренности намерений украинской стороны минимизировать потери налогоплательщиков по всем этим банкам, Украина останется в программе и будет иметь все шансы через несколько лет успешно завершить сотрудничество, не нуждаясь больше в непосредственной поддержке Фонда», - добавил эксперт.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, украинским властям также предстоит дискуссия с кредитором относительно рынка земли, приватизации государственных активов, решения проблемы неработающих кредитов в государственных банках и построения в этих финучреждениях эффективной системы корпоративного управления, ответственности за незаконное обогащение.

В отношении рынка земли Верховная Рада 13 ноября сделала важный шаг и одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает его запуск с 1 октября 2020 года.

Что касается госбюджета-2020, эксперт считает, что он отвечает требованиям МВФ, не смотря на имеющиеся у экспертов вопросы к расширению доходной части.

Вышлинский предупреждает, что без новой программы с МВФ Украина уже предстоящей весной может столкнуться с проблемами финансирования бюджетного дефицита, поскольку правительству придется повышать ставки заимствований.

Это обернется ростом долговой нагрузки, которая и без того в следующем году пиковая, и давлением на курс национальной валюты.

При наличии новой программы независимо от ее объема правительство сможет привлечь более дешевые займы, включая макрофинансовую помощь Евросоюза и кредит Всемирного банка.

Борьба с коррупцией или ее тенью

Как будто пытаясь продемонстрировать серьезность намерений победить коррупцию в стране, накануне приезда миссии МВФ Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд резонансных задержаний, одно из которых – просто камень в огород самого кредитора.

Бюро вручило подозрение в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» Александру Писаруку, который в период банкротства этого финучреждения занимал пост первого заместителя главы НБУ. После ухода с этой должности Писарук почти три года работал старшим экспертом финансового сектора в МВФ, а с октября текущего года – главой правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом – «Райффайзен Банка Аваль».

Правоохранители инкриминируют Писаруку и нескольким другим бывшим сотрудникам Нацбанка совершение преступления по завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением. Однако, доказательства того, что эти бывшие работники НБУ, принявшие решение о стандартном рефинансировании для проблемного банка, получили в результате какую-то личную выгоду, пока не были обнародованы.

Конечно, и на солнце бывают пятна, но эта новость вызвала бурную реакцию финансистов и инвесторов. В поддержку Писарука высказался австрийский наблюдательный совет «Райффайзен Банк Аваль», действующее правление НБУ и бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Союзом украинских предпринимателей, Американской торговой палатой в Украине и Форумом ведущих международных финансовых организаций.

«То, что все кредиторы, инвесторы, международные организации называют хорошей работой, для украинских силовиков оказалось преступлением. Фактически, под удар сегодня поставлено все правление Нацбанка. Фактически, это атака на независимость регулятора. Ведь с таким же обвинением можно прийти за каждым членом правления по каждому кейсу неплатежеспособного банка», - комментирует специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Официальную позицию по этому вопросу МВФ не обнародовал и вряд ли обнародует, избегая репутационных рисков от участия в традиционных для украинского политикума скандалах. Станет ли это препятствием для дальнейшего сотрудничества Украины с Фондом – станет известно уже очень скоро.

Если переговоры будут успешными, новогодним подарком для нашей страны станет новая программа с МВФ. Не будем забывать, что для сохранения финансовой стабильности Украины в период пиковых выплат кредиторам в 2020 и 2021 годах понадобится найти четырнадцать и десять миллиардов долларов соответственно.

В противном случае стоит готовиться к новому кризису, девальвации гривни и очередной волне обнищания большинства украинских граждан.

Ольга Гордиенко