"Держи кошелек шире". Какими будут цены на конец года

Главное ощущение рядового гражданина относительно роста экономики своей страны – в кошельке хватает на все. Хватает заплатить налоги и «коммуналку», купить все необходимые продукты и товары, а еще остается на досуг и развлечения. В Украине, судя по официальной статистике и отчетам Национального банка, ситуация улучшается. Вот только это «улучшение» противоречит семейному бюджету украинцев, который только и делает, что трещит по швам.

К примеру, Государственное статистическое ведомство Украины на днях порадовало данными об инфляции. Она в октябре текущего года (в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2018 года) составила 6,5%, замедлившись на 1% месяцем ранее.

Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем, в октябре потребительские цены выросли на 0,7%, такой ж рост наблюдался в сентябре. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,2%.

Больше всего подорожали овощи – 23,1% и фрукты – 19,4%, горячая вода и отопление – 19%, железнодорожный пассажирский транспорт – 19%, услуги связи – 15,5%. В то же время, подешевели яйца (18,5%), топливо и масла (13,5%), газ (12,5%), одежда и обувь (0,6%).

То есть, в целом инфляция идет на спад, причем второй год подряд: в 2018-ом она замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.

Положительно в отношении инфляции настроен и Нацбанк. По его прогнозу, она снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон. А 5% достигнет в конце 2020 года. Причем замедление инфляции в текущем году будет существеннее, чем прогнозировалось ранее, а цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних на фоне укрепления гривни.

Дальнейшее замедление роста цен - инфляции - до 5% в 2020-2021 годах, как и в нынешнем году, прогнозируется из-за достаточно жестких монетарных условий.

Правда, хочется акцентировать на ценах на газ, которые являются основополагающими по всему спектру товаров и услуг. Снижение стоимости этого топлива носит сезонный характер. В ноябре Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», которая является главным поставщиком этой услуги, повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 гривен за тысячу кубометров. Но это без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов. «Нафтогаз» акцентирует - это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре. Но отопительный сезон только начался…

Вроде бы, все хорошо. Однако эти «благие» инфляционные новости никак не вяжутся с мнением украинцев. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 1 по 7 ноября социологической службой Центра Разумкова, половина населения отмечает ухудшение ситуации с уровнем цен и тарифов в стране.

Основные сферы, в которых, по мнению украинцев, негатива стало больше: цены и тарифы (на ухудшение указывают 50% респондентов, тогда как на улучшение - всего 5%), здравоохранение (соответственно, 31% и 6,5%), социальная защита (соответственно, 28% и 7%), благосостояние семьи (соответственно, 27% и 8%), оплата труда (соответственно, 24% и 5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно, 31% и 14%), уровень стабильности (соответственно, 28% и 12%), экономическое положение страны (соответственно, 23,5% и 9%).

Оценивая, как изменилась ситуация в стране по сравнению с началом 2019 года, 48% респондентов считают, что она не изменилась, 26% - общая ситуация в стране ухудшилась, а 15% - улучшилась.

В правительстве, учитывая настроенность населения на не самое лучшее развитие событий, уверяют, что ничего плохого не случится, причин для скепсиса нет. По словам премьера Алексея Гончарука, за следующие пять лет добиться 40% экономического роста удастся. С миллиардными долгами перед кредиторами рассчитаемся. И эмиссии денег, которая всегда является выходом из трудной ситуации, не будет.

«Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это - скрытый налог на людей… Монетарная политика – это все-таки сфера Национального банка, и поэтому я тут оставлю окончательное решение нашим коллегам», - заявил Гончарук.

По его словам, правительство и Нацбанк работают над тем, чтобы гривня была стабильной, а макроэкономическая ситуация улучшалась, что способствует снижению инфляции и ставок по кредитам.

На первый взгляд, все пока стабильно, инфляция падает, а значит – жить становится только лучше. Так почему большинство украинцев на себе это не прочувствовали?

Кому заоблачные цены?

Экономический эксперт Олег Пендзин подчеркивает, что инфляция - это индекс потребительских цен. Есть разные прогнозы в отношении этого показателя на конец года, но, в среднем, это 5-6%.

«То есть, ожидается, что цены за год (декабрь к декабрю) вырастут на 5-6%, в среднем. Хотя, в 2018 году у нас инфляция была, в среднем, 9,7%, продовольственная корзина выросла на 18%. А хлеб социальных сортов подорожал на 23%. Поэтому украинцам нужно понимать, что средний уровень инфляции мало что может сказать о том, насколько тяжело жить. В принципе, до конца года «продовольственные» цены могут повыситься практически на все. Но на разные проценты. «Коммуналка» будет дорожать однозначно. «Нафтогаз» уже на ноябрь на 15% поднял цену на газ для населения. С 1 января вырастет цена на электричество», - отметил эксперт.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский подчеркивает, что ценовая ситуация на потребительском рынке Украины в этом году лучше, чем годом ранее. Но «коммуналка» остается зоной риска.

«Общий рост цен в годовом выражении в 2019 году на 1,4% меньше, чем в предыдущем. На это повлияла жесткая монетарная политика НБУ, в сочетании с политикой Министерства финансов относительно облигаций внутреннего государственного займа, а также благоприятная внешняя конъюнктура, что привело к существенному укреплению национальной валюты. Как результат, существенно подешевело топливо и смазочные материалы - более чем на 30%, транспорт - на 16,4% и т.д. Подешевели и другие импортные товары. Лидером по росту цен являются овощи и фрукты, которые выросли в стоимости на 30,3% и 27,4%, соответственно. Более чем на 21% подорожал железнодорожный транспорт. В целом, учитывая ситуацию на валютном рынке, а также информацию об урожае, тенденции на потребительском рынке не изменятся и, по результатам года, инфляция составит не более 7%», - отметил эксперт.

По его словам, основным фактором, который может негативно повлиять на ситуацию, является решение по увеличению стоимости горячего водоснабжения и отопления. Эксперт убежден, что это происходит необоснованно, если учитывать существенно более низкую цену газа на украинском рынке по сравнению с предыдущим годом.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также обращает внимание, что 2019 год – самый лучший с точки зрения уровня инфляции за последние пять лет. Украина подходит к целевому порогу инфляции в 6%, который спрогнозировал Нацбанк. Регулятор совместно с правительством последние 2-3 года прекрасно отработали. Именно поэтому и снижается инфляция.

«В 2017 году потребительская инфляция составляла 13,8%, в прошлом году – 9,8%, в нынешнем году, по нашим данным, которые концентрируются на продуктах питания (именно они были товарами-лидерами в плане инфляции, но теперь таковыми являются коммунальные услуги), инфляция сократится до 7,2-7,5%», - сказал эксперт.

Относительно того, что украинцы ощущают рост цен, несмотря на падение инфляции, по мнению Дорошенко, тут речь идет о разных категориях граждан.

«Если говорить о тех, кто получает 2-3 тысячи долларов в месяц, то они инфляцию практически не заметят. Они, в основном, потребляют дорогие продукты и товары, чаще всего импортные, которые, соответственно, привязаны к доллару и евро. Но курсы данных валют в этом году только снижались. Как результат, у таких потребителей может даже дефляция получиться. А вот для людей, которые живут на «минималку» или чуть выше, инфляция достаточно высокая. Коммунальные услуги - только росли в цене. Если даже газ летом подешевел, то сейчас он снова дорожает, а это тянет за собой увеличение стоимости «коммуналки». Причем, газ дорожает за счет новых правил распределения и доставки, дорожает и электричество. «Среднестатистические» люди покупают, прежде всего, овощи. А они за пару месяцев подорожали в 2-3 раза. К примеру, картофель. Если с начала года его можно было купить по 8 гривен за килограмм, то теперь 18-25 гривен. Для людей, которые, в первую очередь, потребляли картофель, это удар под дых. Они перешли на крупы. Но даже самые дешевые крупы сами дорожали быстрыми темпами. Плюс на них повысился спрос. Хлеб, который раньше был продуктом номер один, сейчас стал дорогим удовольствием для людей с низким доходом. В среднем по стране он стоит 18 гривен за килограмм. В Киеве – от 25 гривен за килограмм, и это самый дешевый. В глубинке можно купить хлеб по 16 гривен за килограмм. В среднем, хлеб дорожал на 1% каждый месяц. Это – в три раза выше инфляции. То есть, нужно понимать, что люди с низким доходом ощущают обратную сторону статистики инфляции, для них она растет большими темпами, чем для людей состоятельных. Именно поэтому ситуация в стране для разных категорий граждан отличается. В Украине происходило и происходит сильное расслоение общества. Хотя, некоторое облегчение люди почувствовали. У нас «минималка» и средняя заработная плата выросли большими темпами, чем инфляция. Но если говорить о людях, которые живут на зарплату меньше 8 тысяч гривен в месяц, то они могли прочувствовать на себя ухудшение ситуации в Украине в этом году», - отметил эксперт.

По его прогнозу, в целом, до конца года цены будут расти, но не стремительными темпами, как было раньше. Рост потребительской инфляции в ноябре-декабре составит 1,5%, максимум, 1,7%. Хлеб подорожает примерно на 2%. Мясо, к примеру, свинина или сало, с учетом мировых трендов, могут подорожать на 2-2,5%. Некоторые крупы после сбора урожая тоже могут подняться в цене. Это касается, в первую очередь, гречки, которая давно находится в группе лидеров роста цены. Возможно, поднимется цена на овощи борщового набора.

«А говорить о том, что все остальные продукты будут дорожать, так этого не произойдет. Им просто уже некуда дальше расти в цене. Таким образом, до конца года мы увидим подорожание продуктов на 1,5%», - считает Дорошенко.

Что касается «коммуналки», то, по его словам, в каждом регионе будут свои отличия. «Но эта сфера – главная зона риска. Украина уже стала далеко недешевой страной в плане коммунальных услуг», - подытожил эксперт.

Впереди у украинцев не только сезонный «отопительный» всплеск, а также подорожание всех товаров и услуг, но и зимние праздники. А это означает новогодние и рождественские отпуска, традиционные подарки близким и друзьям, и новогодние застолья… Тут главное не забывать жить по средствам, а то можно «выпасть в осадок».

Нана Черная