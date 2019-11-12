Нефедов подготовил приказ о зонах деятельности таможен

По его словам, следующим шагом станет создание таможенных постов.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подготовил приказ об определении зон деятельности 16 украинских таможен на территории страны.

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"Сделали очередной шаг по созданию Новой таможни - приказ о зонах деятельности таможен. Следующее после этого - создание таможенных постов (но для этого нам еще надо пять таможен зарегистрировать, но там еще не согласованы исполняющие обязанности)", - написал Нефедов на своей странице в сети Facebook, прикрепив фото соответствующего приказа.

В частности, согласно приказу Таможенной службы, зоной деятельности Азовской таможни определена Донецкая область, кроме ее временно оккупированной части; Буковинской таможни - Черновицкая область, город Чортков и некоторые районы Тернопольской области, а также Каменец-Подольский и ряд районов Хмельницкой области; Волынской таможни – Волынская область, за исключением некоторых ее районов и города Луцк; Галицкой таможни – Львовская, Ивано-Франковская области, а также Тернопольская область, за исключением города Чортков и ряда ее районов.

Также Таможенная служба распорядилась определить зоной деятельности Днепровской таможни Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Полтавскую области; Закарпатской таможни – Закарпатскую область; энергетической таможни – всю территорию Украины; Киевской таможни – город Киев, Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области; Координационно-мониторинговой таможни – территорию Украины; Одесской таможни – Одесскую область; Северной таможни – Черниговскую область, а также города Глухов, Конотоп, Шостка и часть районов Сумской области; Подольской таможни – Винницкую область и ряд городов и районов Хмельницкой области; таможни Полесья – Ривненскую область, город Луцк и ряд городов и районов Волынской и Хмельницкой областей; Слобожанской таможни – Харьковскую область, а также Сумскую, за исключением ее некоторых городов и районов; Восточной таможни – Луганскую область, кроме ее оккупированной территории; Черноморской таможни – Автономную Республику Крым, Севастополь, а также Николаевскую и Херсонскую области.

Кроме того, глава Таможенной службы поручил департаменту таможенного оформления подготовить проект приказа ведомства о создании таможенных постов в определенных зонах деятельности таможен с учетом действующих таможенных постов таможен Фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

По словам руководителя Таможенной службы, уже выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц, из которых назначены 12.

Кроме того, государственную регистрацию как юридические лица получили 11 таможен, тогда как в целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года. В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.