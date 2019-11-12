В Украине в октябре стало меньше наличных денег в обращении

С начала года объем наличности вне банков сократился на 1,6%.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за октябрь сократился на 0,2% - до 357,8 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков в Украине сократился на 1,6%.

Объем денежной массы (денежный агрегат М3) вырос на 2,1% в октябре и на 4,3% с начала года – до 1,333 триллиона гривень.

Денежная база выросла на 0,2% в октябре и на 1,4% с начала года - до 441,8 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – до 1,276 триллиона гривень; денежной базы - на 9,2%, до 435,8 миллиарда гривень.