День холостяка в Китае: Alibaba побила свои рекорды интернет-продаж

Интернет-гигант продал товаров на $9 млрд за первые 20 минут распродажи.

Каждый год в ноябре китайский интернет-гигант Alibaba Group бьет свои же рекорды интернет-продаж в День холостяка. За первые 20 минут со старта распродажи компания продала товаров на $9 млрд, а за первый час — на $12 млрд (для сравнения, в 2018 году этот же показатель составил $10 млрд).

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Но темпы роста продаж от года к году замедляются, пишет ain.ua со ссылкой на Quartz.

По оценкам самой компании, в этом году ожидается участие в акции 500 млн человек. С другой стороны, иногда продавцов во время распродажи ловят на нечестных скидках и предложениях, например, на повышении цены, замены более дорогого товара более дешевым и т.д.

День холостяка — это аналог Black Friday в Китае. Он празднуется в Китае с 90-х годов, зародился среди студентов вузов. Дата 11.11 состоит из сплошных единиц и символизирует одиночество. Считается, что 11 ноября является одним из самых благоприятных в году для заведения новых знакомств и завязывания отношений.

Распродажа еще не окончена, в прошлом году продажи в этот день сравнялись с $31 млрд, в 2017 — составили $25,3 млрд, а в 2016 — $17,8 млрд.