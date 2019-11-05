Отказаться от налички. Когда Украина выйдет из "тени"

Кабинет министров на днях снова поднял очень важный для Украины вопрос – переход на безналичный расчет. Он имеет прямое отношение к выводу экономики из «тени». Движемся мы к этому многие годы, активно – с 2015-го. По крайней мере, именно тогда Нацбанк задекларировал курс на реализацию сashless-экономики, в частности, увеличение к 2020 году доли безналичных расчетов до 50% и сокращение объема наличных денег в обращении до 9,5% ВВП.

Но пока ничего не получилось. Обороты бизнеса остаются «серыми». По данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, причем он вырос по сравнению с 2017 годом (46,8%). Наиболее тенезированные сектора - розничная торговля и строительство, там масштабы теневой экономики превышают 50%.

Любопытно, что о новом рекорде в борьбе с «теневой» экономикой прошлое правительство отрапортовало еще в конце мая. Тогда в Кабмине заявили, что, по итогам 2018 года, уровень теневой экономики в Украине сократился до 30% ВВП. То есть, это самый низкий показатель за последние 11 лет.

Но, как оказалось, верить этому не приходится. Если на сегодняшний день даже госорганы выплачивают зарплату наличными, это значит, что проконтролировать потоки и в этой узкой сфере не представляется возможным. Именно об этом и шла речь на заседании Кабмина 3 ноября.

По результатам обсуждения правительство обязало все государственные учреждения проводить все зарплатные выплаты своим сотрудникам, в том числе выплату командировочных, в безналичной форме, что позволит экономить на бумажных документах и банковской комиссии.

«Мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless (базналичный расчет) мы не построим, если не начнем с себя», - написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По его данным, 60 млн гривен в год центральные органы власти и областные администрации тратят на банковские комиссии за то, что платят зарплату наличными.

«Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет… Кстати, как бывший банкир, я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история», - добавил министр.

Безналичка: Украина «в тренде»

Статистика НБУ говорит о том, что не все так плохо – Украина в мировом тренде по переходу на безнал.

Так, в нашей стране с начала 2019 года объем наличных денег у граждан сократился на 6,2%. По состоянию на 1 апреля, в обращении находились наличные на общую сумму более 375,4 млрд гривен, тогда как на 1 января их было 400,1 млрд гривен. Среднее количество банкнот на одного украинца составило 66 штук (было – 68), а монет – 312 штук (было – 293).

В целом, за последние четыре года доля безналичных операций существенно выросла – в 2014 году 44%, в 2018 году – 78%.

Кроме того, по итогам четвертого квартала 2018 года, Украина оказалась на четвертом месте в мире по количеству NFC-транзакций (оплата с помощью карты, смартфона, умных часов и других гаджетов). Но только около 40% предприятий малого и среднего бизнеса предоставляют своим клиентам возможность рассчитаться карточкой. В Европе – более 65%. Кстати, помочь исправить ситуацию может новый закон об обязательном безналичном расчете при торговых операциях, уже принятый Верховной Радой.

Сеть POS-терминалов у нас стабильно растет, но по сей день их количество остается на низком уровне – чуть более 6 тысяч штук на 1 млн населения. В ЕС – свыше 27 тысяч штук.

Поэтому удельный вес наличных в обороте сокращается медленными темпами, что не дает возможности контролировать экономику, сделать ее более прозрачной. К примеру, в Швеции расчеты наличными составляют менее 10%, в Британии – около 30%.

Что же мешает Украине перейти на сashless-форму экономики, благодаря чему минимизируются «теневые» схемы и повысится контроль денежных потоков?

Недоверие банкам и технический застой

По словам ведущего аналитика Института социально-экономической трансформации Славы Черкашина, есть целые стратегии по стимулированию перехода в cashless society. Швеция стала своеобразным примером в этом деле, хотя все произошло не быстро – за 2008-2017 годы. Во главе угла стоит возможность легкой замены наличности любыми альтернативами цифровых денег и наличие удачных (удобных) технических решений под них, например, через смартфоны, развитую сеть банкоматов и постерминалов. Кроме того, необходима последовательная и спокойная программа государства по популяризации безнала. Это - фискальные лотереи, налоговые вычеты, постепенное ограничение максимального размера платежа в наличной форме, что сейчас в Украине и происходит, но медленными темпами.

Но быстро перейти на безнал, по мнению эксперта, и не получится: «В реалиях Украины быстрый переход на безналичные расчеты, увы, невозможен и даже вреден. 40% ВВП в «тени», высокие налоги на зарплаты, гражданин боится, что государство будет знать все о его финансах. Нет доверия ни банкам, ни чиновникам. Причем накопление населением происходит в иностранной валюте... И, конечно, свою роль играют технологическая отсталость и финансовая безграмотность населения».

Главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран акцентирует на положительных сдвигах Украины в данной сфере: «Доля безналичной гривни в денежном агрегате с 2014 года по июль 2019 года выросла с 54% до 90,5%. Есть устойчивая тенденция роста и она проявляется уже шесть лет. Однако, если посмотреть на статистику нашего евразийского региона, то в июле 2019 года по доле наличных нас опережали только Албания, Латвия, Азербайджан, Молдова. Скажем так, не очень приятное соседство. На июль доля наличных в обращении в Украине составляла 53%, в Албании 83%, а в Чехии 14,4%, Швеции 2%. То есть, за шесть лет у нас есть явный прогресс в области вытеснения наличных из обращения, но этого оказывается явно недостаточно, чтобы хорошо выглядеть в сравнении с большинством стран-соседей по региону», - отметил Шапран.

По его словам, существует несколько методов для ускорения процесса. Самый жесткий вариант реализовали три года назад в Индии. Там, при проведении денежной реформы, устроили дефицит банкнот мелких номиналов. Когда же предприниматели обратились с жалобами, им посоветовали установить терминалы для приема банковских карт. Второй вариант - более европейский и толерантный - работает в Польше. Правительство субсидирует установку терминалов предпринимателями. Важно понимать, что удобство безналичных расчетов приводит к тому, что население в большей степени использует эти технологии и отказывается от наличных.

«Еще есть вариант удорожания стоимости превращения безналичных денег в наличные. По моим оценкам, рост комиссий банков на 1-2 процентных пункта мог бы охладить привязанность граждан к наличной гривне. Думаю, для Украины подойдет второй и третий методы, может быть, их комбинация на фоне курса на детенизацию. Это может дать ощутимый эффект», - резюмировал эксперт.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская не исключает, что в Украине переход на безнал займет немало времени, особенно с учетом технического фактора. Но, в целом, Нацбанк как регулятор рынка может все решить.

«Если говорить о безнале, то нужно, в первую очередь, вспомнить Восток страны, подконтрольную Киеву территорию. Там люди категорически отказываются переходить в плане оплаты работы на безнал, настаивают на наличной форме, хотя зарплата официальная, и даже высокая для этого региона. Там проблема с банкоматами и терминалами для расчета платежей. Но это - за кадром. А если говорить о самой ситуации - как сделать оборот денег максимально безналичным - то в данном аспекте основной регулятор – Национальный банк. То есть, НБУ имеет все полномочия в этой сфере, имеет полное право запретить наличные расчеты свыше определенной суммы. Грубо говоря, насильно, но вывести Украину в безнал. Кстати, первые банкоматы вызывали в обществе негативную реакцию. А сейчас ими активно пользуются. Другими словами, сначала банкоматы внедряются принудительно, а потом эта практика становится обыденностью. Поэтому и сейчас переход на безнал можно сделать принудительным, некая сумма – для снятия, а все остальное - только карточкой. К тому же, сейчас многие банки ограничивают сумму разового снятия. Но реально переход полностью на безналичку в скором времени не произойдет, так как в Украине наличный блок – блок выживания. Это всегда происходит, когда экономика нестабильная. Плюс недоверие населения к банковской системе. Свой вклад внес и «банкопад». Люди ушли в кэш, что вполне ожидаемо. Но если сейчас ужесточить снятие наличных, то люди снимут все свои вклады в банковскую систему. С таким решением нужно поступать очень осторожно. Можно «нечаянно» завалить экономику. Но ускорить процесс отказа от налички можно. И это путь к выводу экономики из «тени». Пока у нас по счетам проходят «мешки денег» и только. За человеком нужно следить физически. За рубежом все это делается автоматически. В деловом обороте – только безнал. Нал – экзотика. У нас все наоборот», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, рано или поздно придет момент, когда украинец не сможет снять деньги свыше определенной суммы. Люди будут вынуждены все проводить через карты, а это – полный контроль транзакций. С другой стороны – выход из «тени» продемонстрирует состояние экономики в реальном режиме. Это касается и статической отчетности. Пока официальные данные не соответствуют действительности. И еще очень важна техническая сторона вопроса.

«Есть Киев, а есть остальная Украина. Жители столицы - слегка мажоры: хочешь в три часа ночи пиццу или другую услугу заказать – пожалуйста, в банкомате в это время деньги снять – опять пожалуйста. А вот на периферии, в глубинке, такой возможности нет. Там экономическая ситуация совсем иная. И там люди, которые не будут получать наличные, попросту не смогут воспользоваться картой. Стоит напомнить статистику «Укрпочты»: 10 миллионов украинцев полностью отрезаны от банковской системы. Они живут в населенных пунктах, где нет ни отделений банков, ни банкоматов. Единственный источник их отношений с внешним миром – «Укрпочта»: получают переводы и пенсии, заказывают некие товары. На форуме по финансовой инклюзии банкиры давили свое – нужно полностью переходить на карточки. Ну, а если в населенном пункте нет банкомата и отделения банка? А таких оторванных от цивилизации – немало. И нужно учитывать это, а не только ситуацию в городах-миллионниках. Чтобы понять, что такое Украина, нужно поехать в село и узнать, как там работает банкомат или интернет. А люди из этих мест в жизни наличку не отдадут из-под матраса в банк. Только в таком виде средства дают им возможность жить. Я даже задавала вопрос на форме – как государство собирается «инклюзить» периферии. Ответа не получила. То есть, до цивилизации нам слишком далеко. Еще один вопрос банкирам – почему такая высокая комиссия при снятии средств с терминала – 3%? Они ответили: безнал дороже нала именно на столько. Вот и выходит, что пока для перехода на безнал есть масса преград», - подытожила Томашевская.

Безусловно, переход от расчетов в наличной форме в безналичную является стандартным процессом цивилизованного мира. И Украина не должна оставаться в стороне. Чтобы не отставать от лидеров, необходимо в ближайшее время решать и технические, и ментальные вопросы. Иначе, наша экономика на много лет застрянет в «тени», что не даст возможности улучшить благосостояние украинцев.

Нана Черная