Минсоцполитики: выплаты при рождении ребенка в Украине будут сохранены

Накануне детский фонд ООН ЮНИСЕФ обнародовал заявление, в котором выразил обеспокоенность относительно возможных изменений законодательства, которые могут лишить социальных выплат семьи с детьми.

После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью правительство приняло решение о сохранении нынешнего механизма предоставления помощи при рождении детей.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская 4 ноября на странице в Facebook.

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«В СМИ разошлась новость о том, что власть может отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины», которым Министерство социальной политики отвязывает свыше 150 выплат от прожиточного минимума, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам», – написала Соколовская.

Она добавила, что соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем – независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы «немного изменить подход». Впрочем, после консультаций в правительстве решили от этой идеи отказаться, говорит министр.

«Спасибо общественности за качественную обратную связь. Мы учитываем все конструктивные предложения и замечания», – добавила Соколовская.

Накануне детский фонд ООН ЮНИСЕФ обнародовал заявление, в котором выразил обеспокоенность относительно возможных изменений законодательства, которые могут лишить социальных выплат семье с детьми.

Предостережение организации вызвало то, что правительство хотело ввести адресную программу при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тысяч гривен, а помощь при рождении ребенка – около 41 тысяч гривен – ред.). В ЮНИСЕФ предостерегали что в случае одобрения, Украина «потеряет свою единственную универсальную программу предоставления социальной помощи детям, и сотни тысяч семей могут остаться без необходимой социальной поддержки».