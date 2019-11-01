В Раде появился законопроект о едином юрлице таможни

Данный законопроект предполагает, что территориальные органы Государственной таможенной службы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение нового формата деятельности Государственной таможенной службы Украины как единого юридического лица.

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Как говорится на официальном сайте парламента, соответствующий законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики зарегистрирован под номером 2318.

Инициатор законопроекта – глава правительства Алексей Гончарук.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, данный документ вводит новый формат деятельности Государственной таможенной службы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

"Реализация норм проекта закона позволит усилить институциональную способность государственных органов, реализующих государственную таможенную и налоговую политику", - отмечается в записке.

Как написал на своей странице в сети Facebook руководитель Гостаможслужбы Максим Нефедов, этот законопроект важен, "потому что это ядро функциональной реформы таможни - превращение из конгломерата различных региональных структур в унифицированную систему".

"Этим мы хотим: стандартизировать процессы, сэкономить на масштабе в админфункциях, разорвать связь с местными элитами, получить возможность перераспределять декларации между регионами, открыть обезличенную информацию, получить лучшую управляемость и подотчетность", - добавил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, ранее Нефедов сообщил, что процесс создания региональной структуры Таможенной службы Украины запущен и выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц.

Нефедов намерен завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, для чего необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.