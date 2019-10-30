Депутаты одобрили протокол с Великобританией о налогах на дивиденды и роялти

Протоколом ставка налогообложения для роялти увеличена до 5%.

Верховная Рада ратифицировала протокол между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, изменяющий порядок налогообложения дивидендов и роялти.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра финансов Павел Ходаковский сообщил, докладывая по законопроекту №0006, что между Украиной и Соединенным Королевством действует соглашение от 10 февраля 1993 года об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений, а протокол внесет изменения в него.

"Положение протокола предусматривает: налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактический собственник дивидендов – компания, которая непосредственно владеет минимум 20% капиталом компании, которая выплачивает дивиденды, во всех других случаях - увеличение ставки с 10 до 15%", - сказал он.

Кроме того, размер ставки налогообложения роялти увеличен с нуля до 5%.

Также, по словам Ходаковского, протокол расширяет полномочия сторон по обмену налоговой информацией.

Как сообщал УНИАН, Украина и Великобритания подписали протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения, предусматривающий налогообложение дивидендов, в ноябре 2017 года.