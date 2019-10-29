GМK Center открыл European Steel Conference в Милане

29-30 октября участники конференции обсудят динамику развития европейских и международных производителей стали



В Милане начала работу European SteelConference, организованная одной из наиболее авторитетных консалтингово-аналитических компаний в металлургической отрасли World Steel Dynamics совместно с GMK Center.

Открыл конференцию директор GMKCenter Станислав Зинченко презентацией исследования «Украинская металлургическая промышленность в цифрах 2019».

«Это исследование похоже на портрет украинской металлургии. Оно представляет собой реальную картину отрасли, лишенную домыслов и стереотипов. Кто-то может думать, что украинская металлургия способна производить только полуфабрикаты. Но своим исследованием мы доказываем, насколько украинская металлургия важна для глобальных производственных цепочек», – сказал Станислав Зинченко.

29-30 октября участники European SteelConference обсудят динамику развития европейских и международных производителей стали и их клиентов в глобальном контексте.

Среди ключевых спикеров конференции: гендиректор World Steel Association Эдвин Бассон, CEO WorldSteel Dynamics Филипп Энглин, СЕО Metinvest Юрий Рыженков, генеральный директор ArcelorMittal Алан Найт, руководитель отдела стратегического экологического менеджмента Voestalpine Иоганн Праммер, исполнительный вице-президент JSW Steel Санджай Джейрам, СЕО LibertySteel Group Санджив Гупта, директор по планированию ресурсов и маркетингу ЕВРАЗ Сергей Марков, другие топ-менеджеры и эксперты отрасли.