Рейтинг Doing Business-2020. Достижения и проколы Украины

Украина снова улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020 - поднялась сразу на 7 пунктов и заняла 64-ю позицию среди 190 стран.

Doing Business от Всемирного банка составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевым индикаторам, рейтинг признан важным маркером для инвесторов при принятии решения о вложениях капитала в ту или иную страну.

Согласно данным отчета Всемирного банка, Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов. Наибольший прогресс наша страна продемонстрировала по компонентам «Защита миноритарных акционеров» (+27 пунктов), «Получение разрешения на строительство» (+10 пунктов), «Подключение к электросетям», «Международная торговля», «Регистрация имущества» и «Доступ к кредитам».

«Рейтинговый» прогресс Украины значительный. С начала расчета Doing Business в 2006 году наша страна пасла задних. Например, в 2012 году мы занимали 152 место. Прорыв состоялся в 2015 году – Украина попала в первую сотню. В 2019 году заняла 71 место, и вот теперь - 64 позиция. А по показателю «Получение разрешений на строительство» за два года Украина продвинулась со 140 на 30-е место.

Огорчает тот факт, что наши соседи из постсоветских стран оказались намного впереди. Так, значительно лучше обстоят дела с ведением бизнеса в Грузии - седьмое место, Литве (11), Эстонии (18), Латвии (19), Казахстане (25), России (28), Азербайджане (34), Армении (47), Молдове (48), Беларуси (49).

Несколько лет подряд рейтинг возглавляет Новая Зеландия, второе место уСингапура, третье – у Гонконга, четвертое – у Дании, замыкает топ-5 Южная Корея. На последнем 190-м месте - Сомали.

Нынешний показатель Украины стал заслугой предыдущих властей, так как фиксировалась ситуация на май 2019 года. Но глава правительства Алексей Гончарук пообещал продолжить активное движение по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

«Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций - это результат, который говорит сам за себя. Это - позитивный сигнал для украинских предпринимателей и «зеленый свет» для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции… Наше государство имеет громадный потенциал и может находиться даже в первой десятке. Именно такую цель мы перед собой ставим на ближайшие три года», - прокомментировал результаты рейтинга премьер.

Цель амбициозная. Для ее достижения сделать новой власти предстоит очень много. И промедление недопустимо.

«Несладкое послевкусие»

Народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает повышение позиций Украины в рейтинге сразу на семь ступенек за последний год заслугой прошлой власти и поводом для оптимизма. Но все не так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

«За счет чего Украине удалось занять 64 место в рейтинге? Наибольший рост зафиксирован по таким показателям, как «получение разрешений на строительство», «подключение к системе электроснабжения», «международная торговля». В то же время, по показателям «решение неплатежеспособности» и «налогообложение» Украина, наоборот, просела. А некоторые последние инициативы законодателей заставляют бизнес пересмотреть свои планы по развитию в Украине. Это касается как мелких предпринимателей, так и крупных компаний. Поэтому, на мой взгляд, новой власти стоит оглянуться вокруг, услышать людей, возможно, несколько убавить темп погони за количеством принятых проектов. И перейти от обсуждения приятных, но все же формальных дерегулятивных вещей, к реальным действиям. Действительно, сейчас есть шанс продолжить начатый пять лет назад путь к тому, чтобы рост отображался не только в рейтингах, но и ощущался каждым нашим гражданином», - отметила Южанина.

Президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак также акцентирует на том, что за год показатели Украины улучшились по 5 из 10 индикаторов, по трем - не изменились, а ситуация с налогами и банкротствам даже ухудшилась.

«Мне возразят, что на днях вступил в силу неплохой кодекс о банкротстве. Но дело в том, что хоть временная отметка рейтинга намекает на 2020-й год, но все показатели зафиксированы на весну этого года. Поэтому заслуги новой власти в росте рейтинга нет. Для объективности следует отметить, что, по оценке составителей рейтинга, в прошлом году Украина не попала в двадцатку стран, которые провели масштабные реформы. Хотя мы это и так знали. Для новой власти будет полезно ознакомиться с рейтингом Doing Business. Там четко видно, над чем следует упорно поработать. В частности, это - подключение к электросетям и судебная реформа. В обоих категориях есть определенные сдвиги, но гораздо больше еще предстоит сделать. К сожалению, в рейтинге нет отдельных категорий - «рейдерство» и «взаимодействие с правоохранительными органами», где мы, с высокой вероятностью, могли бы претендовать на первое место снизу», - подчеркнул эксперт.

По словам ведущего аналитика Института социально-экономической трансформации Славы Черкашина, Doing Business-2020 говорит о том, что мир активно реформируется и упрощает национальные условия ведения бизнеса: 115 стран из 190 участников глобального рейтинга за прошедший год это сделали. Нашего государства, как и последние четыре года, нет среди лидеров реформ. В этом смысле нас «обошли» Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Нигерия, Того, Китай и Индия. Причем последние три страны стали чемпионами-реформаторами второй год подряд.

«Несмотря на поток бравурных заявлений украинских политиков и топ-чиновников про стремительный рост (+7 позиций) в рейтинге, по трем направлениям Украина третий год подряд ухудшает свои позиции! Самым антидинамичным показателем выступает «налогообложение». Потеря 22 позиций за два года - уже опасная тенденция, а не несчастный случай. Нерешенными много лет остаются два ключевых вопроса. Первый -

высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес (страна имеет уровень общей налоговой нагрузки 45,2% от прибыли, в прошлом году - 41,7%). Здесь решающую роль играют налоги на труд (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор). В большинстве стран, сопоставимых по уровню экономического развития с Украиной (Боливия, Гватемала, Парагвай, Болгария, Грузия, Перу, Сербия, Армения), аналогичный показатель пребывает в диапазоне 12-25%. Политикам нужно признать очевидное: Украина с такой налоговой нагрузкой на труд является неконкурентоспособной. Это нужно немедленно менять. Второй вопрос - колоссальные временные затраты на соблюдение норм налогового законодательства. Бизнесу приходится тратить 328 часов в год – мы входим по этому показателю в худшие ТОП-30 мира. Но и это не все. Потери времени продолжают расти - в прошлом году было на полчаса меньше (327,5 часов). За это спасибо умельцам, придумавшим систему блокировки налоговых накладных. Украина создала и поддерживает одну из самых некомфортных и сложных систем администрирования НДС в мире. Как долго еще власть будет проводить политику, враждебную нашему процветанию?», - подытожил эксперт.

Доктор экономических наук, академик НАН Украины Богдан Данилишин считает, что не нужно делать громких заявлений относительно повышения рейтинга Украины, оно довольно скромное. Наши позиции по-прежнему значительно ниже, чем, например, у России (28), которая, кстати, почему-то занимает место выше, чем у Испании, Франции и Швейцарии (30, 32 и 36, соответственно).

«Стоит напомнить, что среди индикаторов, которые учитываются в рейтинге, учитываются защита прав инвесторов и обеспечение контрактов. Вызывает очень большое сомнение, что в России по этим индикаторам дела идут лучше, чем в Испании, Франции и Швейцарии. И как эти индикаторы сочетаются с засильем кумовского капитализма в России - непонятно. Таким образом, получается, что данные рейтинга, при всем уважении к ученым-экономистам, не слишком информативные. По большому счету, из него невозможно даже понять, легко или нет в действительности вести бизнес в конкретной стране. В двух соседних странах - Грузии и Армении - дела обстоят по-разному. В одной, вести бизнес легко (Грузия), в другой относительно трудно (Армения), но это слабо сказывается на показателях их душевого ВВП. Или, скажем, в Израиле (примерно такая же небольшая страна, как Грузия и Армения) вести бизнес нелегко (согласно этому рейтингу), но, несмотря на это, его душевой ВВП за 2018 год, по данным МВФ, составил 37 994 доллара, что более чем в три раза выше душевого ВВП Грузии (11473 долларов), где бизнес, согласно рейтингу, вести очень легко. Поэтому, возникает очевидный вопрос, а зачем этот рейтинг разработан, если на его основании нельзя понять, почему так отличаются уровни макроэкономического развития, например, Израиля и Грузии? Согласно идеологии его разработки, он должен давать такое понимание. И, наконец, легкость ведения бизнеса в стране совсем не обязательно привлечет туда предпринимателей. Предприниматели могут предпочесть страну, где бизнес вести трудно, но маржинальность бизнеса выше среднего показателя. В закрытых от конкуренции странах, при наличии у предпринимателей связей с местными властями, условия для ведения бизнеса будут куда более предпочтительны, поскольку отсутствие конкуренции на внутреннем рынке делает ведение бизнеса высокомаржинальным. Что с того, что там бизнес вести нелегко? Для бизнеса, пожалуй, важнее доходность, чем легкость ведения», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, поднятый ажиотаж по поводу повышения позиций Украины в рейтинге, лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей важнее участие в международной торговле, причем технологическими товарами, а не сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно. А для создания таких технологических товаров необходима активная промышленная политика правительства, а не меры, способствующие легкости ведения бизнеса. Пусть даже и технологического, который без поддержки государства (например, это делали в Израиле по программе «Йозма») почти обречен на высоко конкурентных мировых рынках.

«С промышленной политикой в ​​Украине, в отличие от того же Израиля или Чехии, пока все очень плохо. Ее просто у нас нет. Поэтому Украина остается пока страной, торгующей низкодоходным и низкомаржинальным сырьем. Для достижения желанных высоких макроэкономических показателей Украине легкость или тяжесть ведения бизнеса, по сравнению с другими важными индикаторами для развития национальной экономики, не имеет такого уж важного значения. Я, конечно, за легкость ведения бизнеса и против многих бюрократических преград, но значимость этого для макроэкономического успеха страны, на мой взгляд, переоценена», - подытожил Данилишин.

О планах власти облегчить ведение бизнеса, в том числе, путем снятия с него давления, рассказал в ходе инвестиционного форума в Мариуполе президент Владимир Зеленский. По его словам, для роста украинской экономики первоочередной задачей является создание единых правил игры для бизнеса.

«Начну с главного приоритета. Это - равные и единые правила игры для всех. Для крупного, среднего и малого бизнеса. И украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО. Все об этом говорят, но никто этого не видел. Мы изменим это, потому что понимаем, что только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику, процветающую Украину. А для создания единых правил игры необходимо побороть коррупцию и обеспечить эффективную работу правоохранительных органов», - сказал президент.

Он также пообещал, что будет продолжена гармонизация украинского законодательства с европейским, проведена глубинная налоговая реформа, которая начнет действовать уже в 2021 году, а неправомерное давление на бизнес будет искоренено.

Если поставленную задачу новая власть решит, причем в турборежиме, без промедлений, то в скором времени бизнесу действительно станет легче работать и инвестпривлекательность нашей страны вырастет в разы.

Нана Черная