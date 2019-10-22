В переподчинении Госатомрегулирования увидели угрозу кросс-дефолта для Украины

В решении Правительства увидели нарушение нескольких норм Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности».

Принятие 20 октября 2019 года Правительством постановления №879 «О внесении изменений в схемы направления и координации деятельности центральных органов исполнительной власти Кабинетом Министров Украины через соответствующих членов Кабинета Министров Украины», которым Государственная инспекция ядерного регулирования Украины как центральный орган исполнительной власти вместо КМУ была подчинена министру энергетики и защиты окружающей среды Украины, прямо противоречит ряду Законов Украины, Международных Конвенций и гарантийным соглашениям между Украиной и ЕБРР, ратифицированным Верховной Радой.

Об этом говорится в совместном открытом письме-обращении общественных организаций «Украинское ядерное общество» и «Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины» к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

В частности, в письме отмечается, что такое решение правительства нарушает следующие нормы Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности»: «разграничение функций государственного управления в сфере использования ядерной энергии и государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности»; «Орган государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности независимы от государственных органов, учреждений и должностных лиц, деятельность которых связана с использованием ядерной энергии, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, объединений граждан» и др.

Общественные организации считают такое решение Правительства угрозой для имиджа и экономики Украины, поскольку оно нарушает международные обязательства. В частности, ратифицированную Украиной Конвенцию о ядерной безопасности и Объединенную конвенцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, в которой говорится, что каждая Сторона «принимает соответствующие меры для обеспечения эффективной независимости и регулирующих функций от других функций в тех случаях, когда учреждения занимаются как обращением с отработавшим топливом или радиоактивными отходами, так и осуществляют функции регулирования».

Также авторы обращения отмечают, нарушения международных норм МАГАТЭ, изложенных в INSAG-17 о независимости регулирующего органа по ядерной и радиационной безопасности от государственных структур управления. «Это может вызвать весьма негативную реакцию международного общества по ядерной безопасности в Европе», - отмечается в письме.

Кроме того, решение Кабмина о переподчинении и координации деятельности Госатомрегулирования Украины министру энергетики и защиты окружающей среды Украины прямо нарушает обязательства Украины, предусмотренные гарантийным соглашением между Украиной и ЕБРР по кредитованию повышения безопасности АЭС Украины, где сказано, что Украина «обеспечивает, чтобы ГИЯРУ оставался независимым ядерным регулирующим органом, и (...) чтобы он функционально был отделен от любого другого органа или организации, занимающейся вопросами продвижения или использования ядерной энергии, включая производство электроэнергии, в целях обеспечения эффективной независимости от чрезмерного влияния в принятии решений по своим нормативным вопросам».

Авторы письма просят премьер-министра отменить норму о переподчинении ГИЯРУ Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины, отмечая, что нарушение требования о независимости органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности может прямо привести к кросс-дефолту в 600 млн евро плюс % от использования кредита.