Польская Getin Holding нашла покупателя на украинский «Идея Банк»

Дата закрытия сделки установлена на первый квартал 2020 года.

Финансовая группа Getin Holding S.A (Польша) подписала письмо о намерениях с фондом прямых инвестиций, который может купить принадлежащие группе украинские активы – «Идея Банк» и финансовую компанию «Нью Файненс Сервис».

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Как сообщают польские средства массовой информации, фонд проведет шестинедельное исследование и комплексную юридическую экспертизу, а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции.

При этом, Getin Holding согласился предоставить фонду исключительные права на переговоры о продаже указанных активов на период до 1 января 2020 года.

Также сообщается, что дата закрытия сделки установлена на первый квартал 2020 года.

В то же время отмечается, что письмо о намерениях не является обязательством сторон заключать договор.

Справка УНИАН. «Идея Банк» работает с 2007 года входит в состав одной из крупнейших в Восточной и Центральной Европе финансовых групп Getin Holding S.A (Польша).

Принадлежащая Getin Holding компания «Нью Файненс Сервис» основана в 2017 году и специализируется на выдаче кредитов физлицам.