Баланс недели: зарубежные кредиторы повысили прогнозы роста украинской экономики, наша страна увеличила экспорт в ЕС, а Рада приняла бюджет-2020 в первом чтении

На уходящей неделе ключевые зарубежные кредиторы нашей страны - Международный валютный фонд и Всемирный банк - объявили об улучшении прогнозов темпа роста украинской экономики. В частности, в ходе ежегодного собрания финансовых институций в Вашингтоне, в котором приняли участие министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики Тимофей Милованов и глава Национального банка Яков Смолий, МВФ сообщил, что увеличил оценку роста экономики Украины в текущем году до 3% с прогнозируемых ранее 2,7%.

Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики, в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины также на 3%.

Стоит отметить, что, по данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет.

МВФ также ожидает снижение по итогам 2019 года потребительских цен в Украине до 7%, а в 2020 году – до 5,6% с 9,8% в 2018 году.

Что касается дефицита текущего счета платежного баланса, то, по оценке МВФ, он составит 2,8% ВВП в текущем году и 3,5% – в 2020 году.

Безработица же в Украине, по методологии Международной организации труда, должна снизиться до 8,7% в этом и до 8,2% – в следующем году. По данным же украинской статистики, уровень безработицы в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9% по итогам 2017 года.

Международный валютный фонд по итогам текущего года ожидает укрепление гривни по отношению к доллару до 26,75 грн/долл., что на 1,6% выше прошлогоднего показателя - 27,20 грн/долл.

Всемирный банк на уходящей неделе обнародовал более оптимистичный прогноз развития украинской экономики. По мнению ВБ, наша экономика в 2020 году вырастет до 3,7% вместо 3%, прогнозируемых ранее.

Банк также улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на текущий год до 3,4% вместо 2,7%, прогнозируемых ранее, а в 2021 году ожидает роста ВВП на 4,2%.

Индекс инфляции в Украине, по прогнозам Всемирного банка, должен составить в текущем году 6,8%, в 2020 году - 6%, в 2021 году - 5,4%.

Оптимистические прогнозы кредиторов выгодно отличают Украину. Так, министр экономразвития Милованов подчеркнул, что Украина - одна из немногих стран мира, для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону.

«Большинство других стран замедляются, а не ускоряются», - отметил он, добавив, что реализация программы реформ правительства позволит еще больше ускорить национальный экономический рост.

«Мы имеем (на 2020 год – УНИАН) более оптимистичный сценарий в 4,8% при условии успешной реализации программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализацию рынков, судебную реформу, качественную работу правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков», - сказал министр.

Бюджетный процесс

Главным экономическим событием уходящей недели стало одобрение Верховной Радой в первом чтении разработанного правительством проекта госбюджета на 2020 год с учетом предложений профильного комитета.

«За» принятие главной финансовой росписи страны проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, «за» корректировки к заключению комитета - 255 депутатов.

Представляя документ, заместитель министра финансов Юрий Джигир отметил, что по итогам доработки законопроекта доходы госбюджета увеличены на 17,8 млрд гривен за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Национального банка - на 3,5 млрд гривен, что требует согласования регулятора.

Также он сообщил, что проект постановления Рады предусматривает ряд поручений правительству, в том числе уточнение прогноза макропоказателей. «После принятия правительством решения относительно уточнения макропоказателей на 2020 год можно будет рассчитать уточненные показатели бюджета на 2020 год, в частности, показатели доходной части», - сказал замминистра.

Изначально госбюджет на 2020 год был построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютном курсе 28,2 гривни за доллар. Предполагались доходы в размере 1,079 трлн гривен, расходы - 1,170 трлн гривен, предельный объем дефицита – 95 млрд гривен, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

В ходе дискуссий в парламенте глава Счетной палаты Валерий Пацкан акцентировал на необходимости адекватного прогнозирования макропоказателей: «Имеющиеся ресурсы необходимо планировать. Ежегодный рост количества решений Кабмина о перераспределении бюджетных средств свидетельствует о недостатках планирования: в 2017 году их было 77, в 2018 году – уже 99».

Он также подчеркнул, что предложенный в проекте государственного бюджета на 2020 год прожиточный минимум (2 тысячи 189 гривен) в 1,7 раза меньше его фактического размера.

«В основе социальной составляющей государственного бюджета находится размер прожиточного минимума. Счетная палата неоднократно отмечала о проблемах определения этого показателя», - сказал Пацкан.

По его словам, согласно оценке экспертов, прожиточный минимум вдвое меньше уровня абсолютной бедности (физиологического минимума для жизни человека, определенного по международным критериям ООН, - это 5 долларов в день для стран Центральной и Восточной Европы).

Пацкан отметил, что народные депутаты приняли постановление о проведении 18 декабря парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума.

«Надеюсь, при подготовке к этому событию будет учтен отчет Счетной палаты относительно реализации стратегии преодоления бедности. Тема крайне актуальна. Ведь Нобелевская премия по экономике в этом году присуждена именно за научные разработки по преодолению бедности», - подчеркнул председатель Счетной палаты.

Подытоживая «бюджетное» обсуждение, премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать законопроект. «Это - предложения нам, правительству. Мы их учтем. Более того, мы услышали все предложения – об энергосбережении, инфраструктурных проектах. Все это будет учтено. Мы честно посмотрим, сколько у нас денег, и вместе с вами решим, как их эффективно потратить», - сказал глава правительства.

Ранее Гончарук пообещал до конца октября представить обновленный макропрогноз, который станет основой для корректировки проекта госбюджета на следующий год.

Официально обновленный прогноз пока не обнародован, однако министр экономики Тимофей Милованов уже заявил, что прогноз роста экономики в следующем году повышен до 3,7%, а министр финансов Оксана Маркарова сообщила о более высоком показателе курса гривни.

Законодательные новации

На уходящей неделе депутаты также приняли ряд важных экономических законов. В частности, закон о верификации и мониторинге государственных выплат, что позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что в рамках доработки законопроекта после первого чтения учтен ряд предложений народных депутатов.

«Законопроект регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических; другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. То есть, здесь идет абсолютно европейская норма, механизм, отработанный центральными органами исполнительной власти», - пояснила она.

Верховная Рада также внесла изменения в Таможенный кодекс для усиления защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины. Этот закон призван повысить уровень предотвращения и противодействия перемещению товаров, что, в свою очередь, будет способствовать очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

Парламент также одобрил закон, который гармонизирует законодательство Украины в сфере обращения с радиоактивными отходами в соответствии с международными требованиями и вводит новую систему классификации радиоактивных отходов при их захоронении.

Еще одно важное решение парламента касается дорожного строительства. Рада приняла закон, которым вводится обязательный аудит безопасности автодорог международного и национального значения, что увеличит стоимость проектирования трасс от 5 до 13%.

Как отметил парламентарий Александр Скичко, при разработке законопроекта за основу было взято положение директивы Европейского Союза «Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры».

«Принятие законопроекта сделает обязательным аудит безопасности автомобильных дорог и международного, и национального значения. На всех остальных аудит будет добровольным», - сказал он.

Стимулы для предпринимательства

Важным событием уходящей недели, которое будет иметь долгосрочное влияние на развитие предпринимательства в нашей стране, стал указ президента Владимира Зеленского, поручающий правительству и Раде обеспечить введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей.

Во исполнение этого поручения правительство должно подготовить законопроект о введении двухлетнего моратория на проверки ФОПов (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) относительно соблюдения порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через интернет и разъяснен порядок применения таких процедур.

С 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Документ также обязывает Кабинет министров создать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций.

Еще в двухнедельный срок должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Рост украинского экспорта в Европу

Государственная служба статистики на уходящей неделе сообщила об итогах внешней торговли Украины за восемь месяцев 2019 года. За этот период экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,9% - до 33,0 млрд долларов, а импорт увеличился на 8,2% - до 38,8 млрд долларов.

Важной тенденцией стало увеличение объема экспорта украинских товаров на рынок Евросоюза. В январе-августе 2019 года он вырос на 7,5% - до 13,984 млрд долларов. Импорт из ЕС за этот период в Украину вырос на 8,8% - до 16,152 млрд долларов.

Таким образом, ЕС продолжает оставаться для нашей страны самым большим торговым партнером. Общий объем экспорта товаров из Украины в страны Евросоюза составил 42,3%.

Если же смотреть в разрезе стран, то крупнейшими получателями товаров из Украины стали Китай (7,1%), Польша (6,8%) и Россия (6,6%).

Госстат также сообщил, что экспорт товаров из Украины в Россию за 8 месяцев этого года сократился на 11,2% и составил 2,175 млрд долларов, а импорт из России уменьшился на 3% - до 4,939 млрд долларов.

Четвертая неделя октября обещает большинству регионов Украины продолжение теплого Бабьего лета, что означает откладывание старта отопительного сезона на ноябрь. А Госстат сообщит о показателях промышленного производства за девять месяцев 2019 года.

Дмитрий Буняк