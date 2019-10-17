К проекту госбюджета-2020 подали 2,3 тысячи поправок – глава профильного комитета

Рассмотрение в первом чтении проекта государственного бюджета на 2020 год запланировано на 18 октября.

В проект государственного бюджета на 2020 год депутаты подали 2,3 тысячи поправок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов (фракция «Слуга народа»).

Читайте такжеЭксперты назвали основные риски госбюджета-2020Он отметил, что сегодня в 18.00 состоится финальное заседание комитета по проекту бюджета, будут сформированы финальные выводы к этому законопроекту к завтрашнему голосованию в первом чтении.

На вопрос о количестве поданных депутатами поправок, Аристов сообщил, что их 2,3 тысячи. Он добавил, что большую часть поправок комитет рассматривал в течении недели. Говоря о законопроекте, Аристов отметил, что «доходная часть увеличена на 18 миллиардов»: «И эти 18 миллиардов предложено распределить их, в основном, на социальный сектор»

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 триллион гривень, расходы – 1,170 триллион гривень, предельный объем дефицита – 95 миллиардов гривень, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг – 54,1% ВВП.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год.

Рассмотрение документа парламентом в первом чтении планируется в пятницу, 18 октября.

В заключении Бюджетного комитета Верховной Рады Украины сказано, что комитет с участием руководства Минфина и Счетной палаты обработал свыше 2 тысячи предложений народных депутатов к законопроекту о госбюджете, для учета которых, по предварительной оценке, необходимо около 1,9 триллиона гривень.