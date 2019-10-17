Доносчик vs разоблачитель. Как украинцы смогут бороться с коррупцией по-новому

Украина решилась радикально искоренить коррупцию. 17 октября Верховная Рада приняла закон «О предотвращении коррупции» (№ 1010). Парламентское монобольшинство проголосовало за него практически единогласно – «за» 252 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено вознаграждение для обличителей, а также ряд других гарантий, в частности, возможность анонимно предоставлять правоохранителям информацию о коррупционерах. Также в документе говорится о правовой и психологической поддержке обличителей, о защите их трудовых прав и даже о предоставлении охраны им и их близким в случае возникновения необходимости…

Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера коррупционного преступления

И все же одним из основных моментов законопроекта является денежное вознаграждение, которым государство будет обеспечивать тех, кто предоставил важную информацию и фактаж для раскрытия самых крупных коррупционных преступлений – от 10 миллионов гривен и выше.

Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба, но после вынесения обвинительного приговора суда. Однако размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Еще законом внесены изменения в Уголовный кодекс. Ими предусмотрено, что публичное (в том числе через средства массовой информации, общественные объединения, профессиональные союзы) сообщение о совершении уголовного или иного правонарушения, сделанное с соблюдением требований закона, не влечет за собой уголовную ответственность. То есть, главное – донести.

Национальное антикоррупционное бюро и другие уполномоченные ведомства отныне будут обязаны создать защищенные анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), через которые обличитель может сделать такое сообщение. При этом, гарантированно сохраняя свою анонимность.

Анонимное сообщение должны будут обработать в течение 15 дней со дня его получения

Анонимное сообщение должны будут обработать в течение 15 дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию невозможно, то время разбирательства будет продлено до 30 дней.

Ответственный за выполнение закона - НАПК. Сам закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что нормы законопроекта выписаны так, что «это закон не об обличителях, а о стукачах». Ведь анонимность и отсутствие требований к обличителям предоставлять источники получения информации о коррупционной деятельности может привести к повторению ситуации, которая была во времена СССР, когда люди писали доносы на соседей из-за каких-то обид, и предоставляли правоохранителям информацию, которая пригрезилась или приснилась.

С другой стороны, следует брать во внимание тот факт, что интернет в Украине, за пределами крупных населенных пунктов, практически «мертв». То есть сообщить о коррупционном преступлении на периферии – может быть весьма проблематично. Кроме того, самые «бдительные» граждане – люди пожилого возраста – не сильны в умении пользоваться смартфонами, к тому же, они им не по карману. Так что, опять-таки, информация о коррупции может долго доходить до нужных структур. Если же в новом законе «ставка» сделана на молодежь, то тут есть еще один риск: пока правоохранители разберутся с сообщением о коррупционном преступлении, с обличителем тоже могут успеть «разобраться» на месте…

И еще вопрос: кто у нас в стране не знает главных коррупционеров, которые до сих пор не предстали перед Фемидой? К примеру, откуда у чиновников - а берешь любую фамилию - роскошные дома, виллы, яхты. И все на госзарплату.

Почему люди, которые обрекли украинцев на ничтожное существование, живут и процветают, отдыхают на самых дорогостоящих курортах, кичась этим в соцсетях? И что, хоть одного из них посадили?

Все эти люди, собирающие налоги украинцев в свой карман, защищены армией опытных юристов, адвокатов и цепями «дружеских связей» с властными структурами. Любой «доносчик» на них окажется на «обочине жизни». В лучшем случае - останется живым.

Да, на несговорчивого соседа или курву кума донос написать и получить некий эффект получится. Возможно, не посадить, но хоть жизнь отравить. А вот ударить по вору-миллиардеру – просто абсурд. Наказать главных коррупционеров рядовому украинцу не по карману. Тут его никакой закон не защитит. Это – практика жизни.

Поэтому закон, конечно, нужный. Но эффективность его – сомнительна. Ну, поиграемся в очередной раз «в правду». И все…

Нана Черная